Росія на території Білорусі не має зараз достатньо сил, – у ДПСУ оцінили загрозу з Півночі

У медійному просторі з'явилися повідомлення про перекидання додаткової військової техніки у Білорусі. Держприкордонслужба оцінила загрозу для українських цивільних та наших захисників, що стоять на кордоні.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що зараз не фіксується якогось угруповання, яке б у Білорусі перекидали до нашого кордону. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Як пояснив Демченко, мова у цих повідомленнях про перекидання техніки до українського кордону не йде.

Це повідомлення не стосувалося того, що техніка перекидається до кордону з Україною. Виключно у напрямку Бреста, в одну з точок, де могли відбуватися якісь навчання,

– зауважив він.

Спікер наголосив, що ДПСУ не фіксує переміщення техніки до нашого кордону чи пересування значних груп особового складу. За його словами, на території Білорусі постійно відбуваються навчання й тренування, зокрема із залученням колишніх вагнерівців. У цій країні ще залишається невелика кількість російських найманців.

Росія на території Білорусі не має зараз достатньо сил (для наступу – 24 Канал). Хоч і залишається незначна кількість російських військових на території Білорусі, але це більше такий обслуговуючий персонал,

– сказав Демченко.

Ті підрозділи, які раніше проходили навчання та підготовку у Білорусі, Росія вивела у рамках ротації та не завела туди нових підрозділів. За його спікера, на цей час не варто очікувати нагнітання ситуації. Водночас Демченко закликав українців бути готовими до розвитку будь-яких подій, адже Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Він додав, що Україна продовжує укріплювати свій кордон та прикордоння.

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