Россия на территории Беларуси нет сейчас достаточно сил, - в ГПСУ оценили угрозу с Севера

В медийном пространстве появились сообщения о переброске дополнительной военной техники в Беларуси. Госпогранслужба оценила угрозу для украинских гражданских и наших защитников, стоящих на границе.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что сейчас не фиксируется какая-то группировка, которую бы в Беларуси перебрасывали к нашей границе. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как пояснил Демченко, речь в этих сообщениях о переброске техники к украинской границе не идет.

Это сообщение не касалось того, что техника перебрасывается к границе с Украиной. Исключительно в направлении Бреста, в одну из точек, где могли происходить какие-то учения,

– отметил он.

Спикер отметил, что ГПСУ не фиксирует перемещения техники к нашей границе или передвижения значительных групп личного состава. По его словам, на территории Беларуси постоянно проходят учения и тренировки, в частности с привлечением бывших вагнеровцев. В этой стране еще остается небольшое количество российских наемников.

Россия на территории Беларуси нет имеет сейчас достаточно сил (для наступления – 24 Канал). Хотя и остается незначительное количество российских военных на территории Беларуси, но это больше такой обслуживающий персонал,

– сказал Демченко.

Те подразделения, которые ранее проходили обучение и подготовку в Беларуси, Россия вывела в рамках ротации и не завела туда новых подразделений. По его спикеру, в настоящее время не стоит ожидать нагнетания ситуации. В то же время Демченко призвал украинцев быть готовыми к развитию любых событий, ведь Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Он добавил, что Украина продолжает укреплять свою границу и приграничье.

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