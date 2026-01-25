Назавжди 27: на війні загинув захисник Євгеній Верес з Київщини

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець із селища Борова Фастівського району на Київщині Євгеній Верес. Його серце зупинилося 20 січня 2026 року.

Загибель захисника стала невимовною втратою для всієї громади. Про це повідомили у пресслужбі Фастівської міської ради.

Що відомо про загиблого військового?

Євгеній народився 10 жовтня 1998 року в селищі Борова. Закінчив місцеву школу, а у 2017 році – Вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету, де здобув професію кухаря.

До 2019 року працював за фахом. У 2019 році добровільно вступив на військову службу, пройшов навчання та отримав звання молодшого сержанта. З перших днів повномасштабного вторгнення він боронив Україну на посаді командира мінометного відділення вогневої підтримки. За службу неодноразово був відзначений нагородами

У загиблого воїна залишилися мати, батько, три молодші сестри, кохана дівчина, рідні та друзі.

Розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі,

– написали у громаді.

