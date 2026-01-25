Навсегда 27: на войне погиб защитник Евгений Верес из Киевской области

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из поселка Боровая Фастовского района Киевской области Евгений Верес. Его сердце остановилось 20 января 2026 года.

Гибель защитника стала невыразимой потерей для всей общины. Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета.

Смотрите также Россияне убили на войне чемпиона по греко-римской борьбе Сергея Шумилова

Что известно о погибшем военном?

Евгений родился 10 октября 1998 года в поселке Боровая. Окончил местную школу, а в 2017 году – Высшее коммерческое училище Киевского национального торгово-экономического университета, где получил профессию повара.

До 2019 года работал по специальности. В 2019 году добровольно поступил на военную службу, прошел обучение и получил звание младшего сержанта. С первых дней полномасштабного вторжения он защищал Украину в должности командира минометного отделения огневой поддержки. За службу неоднократно был отмечен наградами

У погибшего воина остались мать, отец, три младшие сестры, любимая девушка, родные и друзья.

Разделяем с семьей боль невосполнимой потери. Не простим врагу ни одной потерянной души,

– написали в общине.

Кто погиб защищая Украину на фронте?