Навсегда 27: на войне погиб защитник Евгений Верес из Киевской области
- Евгений Верес погиб во время боевого задания в Донецкой области 20 января 2026 года.
- Он был командиром минометного отделения огневой поддержки и получил несколько наград за службу.
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из поселка Боровая Фастовского района Киевской области Евгений Верес. Его сердце остановилось 20 января 2026 года.
Гибель защитника стала невыразимой потерей для всей общины. Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета.
Что известно о погибшем военном?
Евгений родился 10 октября 1998 года в поселке Боровая. Окончил местную школу, а в 2017 году – Высшее коммерческое училище Киевского национального торгово-экономического университета, где получил профессию повара.
До 2019 года работал по специальности. В 2019 году добровольно поступил на военную службу, прошел обучение и получил звание младшего сержанта. С первых дней полномасштабного вторжения он защищал Украину в должности командира минометного отделения огневой поддержки. За службу неоднократно был отмечен наградами
У погибшего воина остались мать, отец, три младшие сестры, любимая девушка, родные и друзья.
Разделяем с семьей боль невосполнимой потери. Не простим врагу ни одной потерянной души,
– написали в общине.
Кто погиб защищая Украину на фронте?
11 января 2026 года лейтенант Дмитрий Наталюк погиб во время выполнения боевого задания в результате вражеского артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка Донецкой области. Он служил командиром механизированного взвода.
На фронте погиб Максим Горобец, мастер спорта по дзюдо и самбо, который служил в 5-м пограничном отряде под позывным "Бритва". Максим сменил спортивную карьеру на военную службу после начала полномасштабного вторжения, в частности, воевал под Бахмутом, погиб 4 января 2026 года.
Голевский Валерий, старший госинспектор таможенного поста "Днестр", погиб во время боевого задания в Донецкой области в сентябре 2024 года. Он оставил после себя семью и троих детей.