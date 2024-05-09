Прагматичний підхід в усьому: навіщо Сі Цзіньпіну візити до Сербії та Угорщини

Президент Китаю Сі Цзіньпін ввечері 7 травня прибув з візитом до Сербії. Далі він планує відвідати Угорщину. Ці дві держави є друзями КНР.

Сербію та Угорщину Сі Цзіньпін розглядає, зокрема, як місця для інвестицій, розвитку бізнесу та серйозні сфери впливу. Таку думку 24 Каналу озвучила експерт зі Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Бутирська.

Читайте також Європейський Союз готовий протидіяти Китаю: що заявила Урсула фон дер Ляєн

Вигода для Китаю

Наталія Бутирська зазначила, що Сі Цзіньпін поїхав до Белграда, щоб вшанувати пам'ять людей, які загинули під час бомбардування китайського посольства у Белграді військами НАТО 7 травня 1999 року. Белград є серйозним другом та поплічником Пекіна. Хоч Сербія не є членом Європейського Союзу та НАТО, але вона розташована у серці Балкан і є дуже серйозною сферою впливу для Китаю, місцем для його інвестицій та розвитку бізнесу. Зокрема, для розвитку проєкту "Один пояс, один шлях".

Також другом Китаю є Угорщина, яка входить до НАТО та Євросоюзу. Уряд цієї країни також активно підтримує "Один пояс, один шлях", який не тільки про інвестиції в інфраструктуру. Це ширший стратегічний проєкт Сі Цзіньпіна.

З розвитком інфраструктури приходять китайські інвестиції у той чи інший регіон, отримують у руки стратегічні об'єкти. Порти, портову інфраструктуру, термінали. Разом з цими портами і логістикою до країн приходять товари з Китаю. У такий спосіб Китай уже став торговельним партнером номер один для понад 100 країн світу. Це дуже серйозна прив'язаність, дуже серйозна ставка,

– пояснила експерт зі Східної Азії.

Зараз Китай не може виділяти стільки грошей, як раніше, бо вже вклав 1 трильйон у побудову інфраструктурних проєктів, які були не завжди хороші для країн. Тому що великі кредити часто не могли повернути назад, проєкти не завжди закінчувались позитивно.

"Це не лякає ні Угорщину, ні Сербію. Вони покладаються на китайські інвестиції у побудові залізничної дороги, яка поєднає ці дві столиці. Тому що лідери двох країн з задоволенням приймають китайські інвестиції, стають опорою Китаю у Європі", – підкреслила магістр зовнішньої політики.

Угорщина має економічні проблеми та приймає інвестиції. Зокрема, в автомобільну сферу, виготовлення електромобілів, батарей для них. Водночас Китай розмістить виробництво на території Європейського Союзу. Китайські компанії зможуть користуватися всіма пільгами взаємодії з європейськими країнами і виходом на європейські ринки.

Угорщина має голос у Європейському Союзі та активно блокує там усі рішення, які спрямовані проти Китаю.

"Наступне півріччя Угорщина має головувати Раді ЄС. І це дуже гарна можливість для Китаю з її допомогою просувати свій порядок денний, досягати, як каже Китай, дружнього прагматичного ставлення з боку Європейського Союзу до Китаю", – додала Бутирська.

Сі Цзіньпін розпочав європейське турне