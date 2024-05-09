Прагматичный подход во всем: зачем Си Цзиньпину визиты в Сербию и Венгрию

Президент Китая Си Цзиньпин вечером 7 мая прибыл с визитом в Сербию. Далее он планирует посетить Венгрию. Эти два государства являются друзьями КНР.

Сербию и Венгрию Си Цзиньпин рассматривает, в частности, как места для инвестиций, развития бизнеса и серьезные сферы влияния. Такое мнение 24 Каналу озвучила эксперт по Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Бутырская.

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Выгода для Китая

Наталья Бутырская отметила, что Си Цзиньпин поехал в Белград, чтобы почтить память людей, погибших во время бомбардировки китайского посольства в Белграде войсками НАТО 7 мая 1999 года. Белград является серьезным другом и соратником Пекина. Хотя Сербия не является членом Европейского Союза и НАТО, но она расположена в сердце Балкан и является очень серьезной сферой влияния для Китая, местом для его инвестиций и развития бизнеса. В частности, для развития проекта "Один пояс, один путь".

Также другом Китая является Венгрия, которая входит в НАТО и Евросоюз. Правительство этой страны также активно поддерживает "Один пояс, один путь", который не только об инвестициях в инфраструктуру. Это более широкий стратегический проект Си Цзиньпина.

С развитием инфраструктуры приходят китайские инвестиции в тот или иной регион, получают в руки стратегические объекты. Порты, портовую инфраструктуру, терминалы. Вместе с этими портами и логистикой в страны приходят товары из Китая. Таким образом Китай уже стал торговым партнером номер один для более 100 стран мира. Это очень серьезная привязанность, очень серьезная ставка,

– объяснила эксперт по Восточной Азии.

Сейчас Китай не может выделять столько денег, как раньше, потому что уже вложил 1 триллион в построение инфраструктурных проектов, которые были не всегда хороши для стран. Потому что большие кредиты часто не могли вернуть обратно, проекты не всегда заканчивались положительно.

"Это не пугает ни Венгрию, ни Сербию. Они полагаются на китайские инвестиции в построении железной дороги, которая соединит эти две столицы. Потому что лидеры двух стран с удовольствием принимают китайские инвестиции, становятся опорой Китая в Европе", – подчеркнула магистр внешней политики.

Венгрия имеет экономические проблемы и принимает инвестиции. В частности, в автомобильную сферу, изготовление электромобилей, батарей для них. В то же время Китай разместит производство на территории Европейского Союза. Китайские компании смогут пользоваться всеми льготами взаимодействия с европейскими странами и выходом на европейские рынки.

Венгрия имеет голос в Европейском Союзе и активно блокирует там все решения, которые направлены против Китая.

"Следующее полугодие Венгрия должна председательствовать в Совете ЕС. И это очень хорошая возможность для Китая с ее помощью продвигать свою повестку дня, достигать, как говорит Китай, дружественного прагматического отношения со стороны Европейского Союза к Китаю", – добавила Бутырская.

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