У Європі почались масштабні навчання НАТО з протиповітряної оборони із залученням 17 країн

Країни НАТО розпочали нові військові тренування у Європі. Зібрали тисячі військових Альянсу.

Ці навчання називають найбільшими в історії з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони. Їх проводять через побоювання про те, що війна в Україні може поширитись на інші території.

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Обговорили ситуацію в Україні

Міністри оборони НАТО обговорювали в Ісландії ситуацію в Україні. У той самий момент літаки Альянсу літали над Польщею та країнами Балтії.

Загрозу прямої військової агресії проти країни НАТО більше не може бути виключено, – сказала міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гільфадоттир.

За її словами, колеги з країн Північної Європи та Великої Британії мають бути готові до найгіршого сценарію, коли мова йде про Росію.

Що відомо про навчання

Близько 3 тисячі військовослужбовців НАТО з 17 країн-союзників беруть участь у навчаннях під назвою "Спадщина Рамштайну". Їх проводять у Польщі, Литві, Латвії та Естонії з використанням літаків, систем протиракетної оборони та систем радіоелектронної боротьби.

Загалом 50 винищувачів та інших бойових літаків прилетіли з баз по всій Європі. До маневрів залучили 17 наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

НАТО проводить навчання

У ці навчання входить програма Baltops-22. Навчання пройдуть в акваторії Балтійського моря за участі більше ніж 40 кораблів, 60 літаків та 4000 військових з 18 країн Альянсу. ВІдпрацюють протичовнову оборону, десантні операції, заборони доступу на морі, протимінні операції. Закінчитись випробування мають 17 червня. Серед учасників Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США.

Також Військові навчання НАТО Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) відбудуться з 20 по 28 червня в Туреччині. Маневри Північноатлантичного альянсу з розгортання та готовності будуть мають організувати на базі командування 3-ї головної реактивної бази у турецькій Коньї. Навчання відбуватимуться спільно з міжнародним навчальним курсом Anatolian Eagle 2022 і надають унікальну можливість навчання з погляду методів виконання повітряних операцій на базі в Коньї.

Варто відзначити й те, що США надають для наших бійців різноманітне сучасне озброєння. А у НАТО не вважають, що Росія здатна помститися за це. Адже Україну підтримують у її праві на самооборону. Саме таке право закріплене у договорі ООН.

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