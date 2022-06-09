В Европе начались масштабные учения НАТО по противовоздушной обороне с привлечением 17 стран

Страны НАТО начали новые военные тренировки в Европе. Собрали тысячи военных Альянса.

Эти учения называют крупнейшими в истории испытаний систем противовоздушной и противоракетной обороны. Их проводят из-за опасений, что война в Украине может распространиться на другие территории.

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Обсудили ситуацию в Украине

Министры обороны НАТО обсуждали в Исландии ситуацию в Украине. В то же время самолеты Альянса летали над Польшей и странами Балтии.

Угроза прямой военной агрессии против страны НАТО больше не может быть исключена, – сказала министерка иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир.

По ее словам, коллеги из стран Северной Европы и Великобритании должны быть готовы к худшему сценарию, когда речь идет о России.

Что известно об обучении

Около 3 тысяч военнослужащих НАТО из 17 стран-союзников участвуют в учениях под названием "Наследие Рамштайна". Их проводят в Польше, Литве, Латвии и Эстонии с использованием самолетов, систем противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В общей сложности 50 истребителей и других боевых самолетов прилетели с баз по всей Европе. К маневрам привлекли 17 наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

НАТО проводит обучение

В эти учения входит программа Baltops-22. Учения пройдут в акватории Балтийского моря с участием более 40 кораблей, 60 самолетов и 4000 военных из 18 стран Альянса. Отработают противолодочную оборону, десантные операции, запреты доступа на море, противоменные операции. Закончиться испытания должны 17 июня. Среди участников Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Военные учения НАТО Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) состоятся с 20 по 28 июня в Турции. Маневры Североатлантического альянса по развертыванию и готовности будут организованы на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье. Обучение будет проходить совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022 и предоставляет уникальную возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций на базе в Конье.

Стоит отметить, что США предоставляют для наших бойцов разнообразное современное вооружение. А в НАТО не считают, что Россия способна отомстить за это. Украину ведь поддерживают в ее праве на самооборону. Именно такое право закреплено в договоре ООН.

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