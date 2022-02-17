Їхня мета – не Україна, – Резніков назвав справжню ціль Кремля

Росія лякає Україну повномасштабним вторгненням та хоче, аби світу стало страшно. Однак метою Кремля є не наша держава.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Свій "апетит" Росія оголосила у публічних промовах.

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За словами Резнікова, російські ідеологи хочуть, щоб з ними рахувалися, розмовляли й головне – аби їх вмовляли. Вони розповідають якусь дивну казку про те, що їм колись хтось начебто щось обіцяв.

У 2014 році після нападу Росії на Україну і після того, як у Кремлі почали активно "розганяти" думку про порушення Заходом "обіцянки" нерозширення НАТО, Михайло Горбачов дав інтерв'ю німецькому каналу, де прямо заявив, що це міф.

Їхня мета – не Україна. Мета – порушити єдність НАТО і країн ЄС, визнання Росії як домінуючого суб'єкта у світовій геополітиці,

– наголосив міністр.

Резніков зауважив, що це якийсь комплекс неповноцінності, але з сильними накачаними м'язами.

"Вони сказали: "Хлопці, ви там з 1991 року прийняли 14 країн у НАТО, будьте ласкаві їх вигнати, оскільки ми вважаємо, що Російська імперія – це і країни Балтії, Польща, частина Фінляндії, Словаччина, Чехія, Угорщина". Тобто свій апетит вони оголосили в публічних промовах", – додав міністр.

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Як розповів Резніков, у розмові з міністром оборони Великої Британії Беном Уоллесом він уточнив, чи справді країни НАТО могли обіцяти щось Росії. Британський міністр відповів, що перевірив всі можливі джерела, але ніде такого не було записано.

Резніков додав, що тепер росіяни живуть у впевненості, що їм щось обіцяли, але обдурили. При цьому вони забувають про конкретні речі – підписаний Будапештський меморандум.

Відносини Росії та НАТО: останні новини

США та НАТО ще наприкінці січня відхили вимоги Росії, які виклали у так званих "гарантіях безпеки". Кремль уже підготував свою відповідь на документ, який туди надіслали з Вашингтона та Брюсселя.

У НАТО поки не бачать ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні. Хоча у самій Росії стверджують, що готові продовжувати дипломатичні зусилля.

У "гарантіях безпеки" Росія хоче, щоб НАТО вивело війська з Болгарії та Румунії. Ці країни стали членами Альянсу після 1997 року.

У Росії обурилися масштабною підтримкою України з боку країни-членів НАТО. Кремль закликав зупинити військову підтримку.

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