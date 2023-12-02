"Котику погано": енергетики назвали години, коли особливо важливо економити світло

В "Укренерго" закликали споживачів заощаджувати електроенергію. Адже наразі похмура погода не дозволяє сонячним станціям виробляти електроенергію на повну потужність.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає 24 Канал. Є кілька правил, які допоможуть ощадливому споживанню і енергосистемі.

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Ощадливе споживання

Похмура погода впливає на виробництво електроенергії сонячними станціями. А також енергетики продовжують вести відновлюванні роботи та заживлювати споживачів на півдні після масштабної негоди.

Як нагадують в "Укренерго", в Одеській області без світла залишилися 14 населених пунктів. Відновлюванні роботи – завдання із зірочкою для ремонтників в умовах поганої погоди і шквальних вітрів. Тому варто заощаджувати електроенергію і не створювати перенавантаження у мережі.

Графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота.

"Його вушка – це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами – зменшення споживання вдень", – пояснили у компанії.

Зростання споживання світла ускладнює роботу енергосистеми / Графіка: "Укренерго"

Тому, щоб не "перегодовувати" кота Графіка, і зберегти баланс в енергосистемі для її стабільної роботи взимку, варто дотримуватися певних правил. Зокрема, пам'ятати пікові години.

Правила ощадливого споживання:

пік споживання електроенергії припадає з 9 до 11 ранку та з 16 до 18 вечора. Тому посудомийну машину краще вмикати після 20:00;

не варто вмикати одночасно електрочайник, мікрохвильовку, електроплиту та пральну машину. Працюючи разом, вони перенавантажують електромережу;

вимикайте світло в кімнатах, де нікого немає.

Це допоможе не лише зменшити навантаження на енергосистему, але й зекономити гроші, наголосили в компанії.

Нагадаємо, через масовані ракетні обстріли росіян минулого року були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це в Україні створили графіки подачі електроенергії. Наразі графіки відключення світла оновили у трьох областях: Київській, Дніпропетровській та Одеській. Вони будуть на сайті протягом року і застосовуватимуться лише в разі виникнення потреби.

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