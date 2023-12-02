"Котику плохо": энергетики назвали время, когда особенно важно экономить свет

В "Укрэнерго" призвали потребителей экономить электроэнергию. Ведь сейчас пасмурная погода не позволяет солнечным станциям производить электроэнергию на полную мощность.

Об этом говорится в сообщении компании, передает 24 Канал. Есть несколько правил, которые помогут экономному потреблению и энергосистеме.

Смотрите также В Укрэнерго назвали часы, когда возможен дефицит энергии: какая ситуация в энергосистеме сейчас

Экономное потребление

Пасмурная погода влияет на производство электроэнергии солнечными станциями. А также энергетики продолжают возобновлять работу и заживлять потребителей на юге после масштабной непогоды.

Как напоминают в "Укрэнерго", в Одесской области без света осталось 14 населенных пунктов. Возобновляемые работы – задача со звездочкой для ремонтников в условиях плохой погоды и шквальных ветров. Поэтому следует экономить электроэнергию и не создавать перегрузки в сети.

График потребления электроэнергии в холодное время года зрительно напоминает кота.

"Его ушки – это пики потребления, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Промежуток между ушами – уменьшение потребления днем", – пояснили в компании.

Рост потребления света усложняет работу энергосистемы / Графика: "Укрэнерго"

Поэтому, чтобы не "перекармливать" кота Графика, и сохранить баланс в энергосистеме для ее стабильной работы зимой, следует придерживаться определенных правил. В частности, помнить пиковые часы.

Правила бережливого потребления:

пик потребления электроэнергии приходится с 9 до 11 утра и с 16 до 18 вечера. Поэтому посудомоечную машину лучше включать после 20 часов;

не следует включать одновременно электрочайник, микроволновку, электроплиту и стиральную машину. Работая вместе, они перегружают электросеть;

выключайте свет в комнатах, где никого нет.

Это поможет не только снизить нагрузку на энергосистему, но и сэкономить деньги, подчеркнули в компании.

Напомним, из-за массированных ракетных обстрелов россиян в прошлом году были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому в Украине создали графики подачи электроэнергии. Теперь графики отключения света обновили в трех областях: Киевской, Днепропетровской и Одесской. Они будут на сайте в течение года и будут применяться только в случае необходимости.

Вероятность блекаута в Украине: как подготовиться