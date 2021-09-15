Юридичний треш, – Рябошапка негативно оцінив закон про олігархів
Джерело:24 канал
Президентський законопроєкт про олігархів не розв'язує існуючу проблему. Очільнику держави не потрібно сьогодні ніяких законів, щоб прибрати олігархічний вплив з економіки чи політики.
Для цього в нього є всі необхідні інструменти. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналу розповів колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
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Рябошапка: Закон про олігарха дає президенту додаткові інструменти впливу
За його словами, у Володимира Зеленського є керівник Антимонопольного комітету – це людина, яку він особисто призначив. Саме цей орган відповідає за те, щоб не було монопольних зловживань.
До того ж президент керує судовою, правоохоронною системою. Відтак може усунути власноруч вплив олігархів на суддів, прокурорів, парламент. Втім очільник держави заявив, що не може з цією проблемою нічого зробити, тому необхідно прийняти додатковий закон.
Це – юридичний треш,
– наголосив Рябошапка.
І додав, закон не забороняє бути олігархом та зловживати цим особам своїм становищем і впливом на політику чи економіку. Документ лише дає додаткові інструменти президенту: спочатку когось визнати олігархом, а потім на нього впливати.
"Таким чином президент нібито перекидає відповідальність з себе, хто мав би боротися з олігархічним устроєм. І при цьому перенаправляє народний гнів на класового ворога та отримує додаткову підтримку", – відзначив ексгенпрокурор.
Інтерв'ю з Русланом Рябошапкою: дивіться відео 24 каналу
Депутати можуть прийняти закон про олігархів: що відомо
- Верховна Рада підтримала в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про статус олігархів. Він передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Аби потрапити у список, особа має відповідати щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених.
- Володимир Зеленський заявив, що основною метою документу є перетворення олігархів на бізнесменів.
- Втім омбудсменка Людмила Денісова заявила, що законопроєкт не відповідає Конституції України. Через це спікер Дмитро Разумков направив документ Венеційській комісії для відповідної перевірки.