Командир "Ахіллесу" розкрив, скільки дронів для фронту Україна виготовляє самостійно
- Україна значно збільшила виробництво безпілотників, які виготовляються приватними українськими компаніями.
- На вітчизняному ринку можна придбати 70% спеціалізованих боєприпасів для БпЛА; триває імпортозаміщення комплектуючих.
Останнім часом українські безпілотники були поставлені на потік серійного виробництва. Крім того, була здійснена модернізація дронів, вони стали уражати більш точно і ефективно.
Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що 80% техніки (розвіддрони, ударні БпЛА), яку його полк застосовує на фронті, виробляється приватними українськими компаніями.
Скільки боєприпасів до БпЛА можна купити на ринку України?
Якщо проаналізувати з яких запчастин збираються ці БпЛА, то, як зазначив Федоренко, за останній рік відсоток комплектуючих, які виготовляються в Україні – суттєво зріс. Здійснюється імпортозаміщення необхідних для виробництва дронів складників.
"Стосовно боєприпасів, під час війн завжди спостерігається їх нестача. Чим більше країна їх має, тим більше є змога натиснути на противника. Беручи до уваги той шалений темп війни, який зараз є, лінію боєзіткнення у дві тисячі кілометрів, то боєприпасів постійно бракуватиме. Але на українському ринку є змога купити 70% спеціалізованих боєприпасів до БпЛА", – розповів Федоренко.
Територія Росії почала палати регулярно. Атаки по об'єктах, які залучені до забезпечення російської армії необхідним, позбавляють країну-агресорку можливості виготовляти комплектуючі до дронів, ракет, інших видів зброї; виготовляти зброю на централізованих підприємствах. Щоб мати гроші на це все і воювати далі, Росії треба видобувати нафту та продавати її, зокрема Індії, Бразилії, Китаю.
Що мали б зробити наші партнери, Європа, а в першу чергу США? Вжити заходів, які блокували б можливість закупівлі цими країнами російської нафти. Інструмент для цього – санкції, підвищення мит,
– озвучив Федоренко.
Доки американський президент Трамп дає Путіну 10 днів, тиждень, два тижні, 50 днів для мирного врегулювання, Україна часу не гає і вживає власну "санкційну політику" (мовиться про удари по її НПЗ, залізничних вузлах). Вона впливає на роботу російських об'єктів, які займаються видобутком та перероблюванням нафтопродуктів, їхнім транспортуванням. Зараз видобуток нафти в Росії знизився, країна-агресорка відчуває проблеми з наявністю нафтопродуктів всередині своєї країни.
Виробництво дронів в Україні: що відомо?
Ексочільник міноборони України Рустем Умєров на початку літа 2025 року повідомляв, що Україна має змогу виготовляти до 10 мільйонів дронів щорічно і на це пішло 11 мільярдів доларів.
Згідно з оцінкою військового порталу Defense Express, вітчизняне виробництво БпЛА усіх типів суттєво набирає обертів. Якщо влітку 2024 року виготовлялось орієнтовно 20 тисяч безпілотників щомісячно, то зараз показник збільшився до понад 200 тисяч.
У 2025 році на території нашої держави відкрили виробництво польських розвідувальних безпілотників. Мовиться про тип дронів FlyEye. Він прийнятий на озброєння ЗСУ. Виготовляє їх українська компанія, яка входить до складу польської WB Group.