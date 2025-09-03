Останнім часом українські безпілотники були поставлені на потік серійного виробництва. Крім того, була здійснена модернізація дронів, вони стали уражати більш точно і ефективно.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що 80% техніки (розвіддрони, ударні БпЛА), яку його полк застосовує на фронті, виробляється приватними українськими компаніями.

Скільки боєприпасів до БпЛА можна купити на ринку України?

Якщо проаналізувати з яких запчастин збираються ці БпЛА, то, як зазначив Федоренко, за останній рік відсоток комплектуючих, які виготовляються в Україні – суттєво зріс. Здійснюється імпортозаміщення необхідних для виробництва дронів складників.

"Стосовно боєприпасів, під час війн завжди спостерігається їх нестача. Чим більше країна їх має, тим більше є змога натиснути на противника. Беручи до уваги той шалений темп війни, який зараз є, лінію боєзіткнення у дві тисячі кілометрів, то боєприпасів постійно бракуватиме. Але на українському ринку є змога купити 70% спеціалізованих боєприпасів до БпЛА", – розповів Федоренко.

Територія Росії почала палати регулярно. Атаки по об'єктах, які залучені до забезпечення російської армії необхідним, позбавляють країну-агресорку можливості виготовляти комплектуючі до дронів, ракет, інших видів зброї; виготовляти зброю на централізованих підприємствах. Щоб мати гроші на це все і воювати далі, Росії треба видобувати нафту та продавати її, зокрема Індії, Бразилії, Китаю.

Що мали б зробити наші партнери, Європа, а в першу чергу США? Вжити заходів, які блокували б можливість закупівлі цими країнами російської нафти. Інструмент для цього – санкції, підвищення мит,

– озвучив Федоренко.

Доки американський президент Трамп дає Путіну 10 днів, тиждень, два тижні, 50 днів для мирного врегулювання, Україна часу не гає і вживає власну "санкційну політику" (мовиться про удари по її НПЗ, залізничних вузлах). Вона впливає на роботу російських об'єктів, які займаються видобутком та перероблюванням нафтопродуктів, їхнім транспортуванням. Зараз видобуток нафти в Росії знизився, країна-агресорка відчуває проблеми з наявністю нафтопродуктів всередині своєї країни.

Виробництво дронів в Україні: що відомо?