Отруєна вода у Десні та Сеймі: чи є загроза для Києва та чи можна пити воду з-під крану

Наприкінці серпня Міндовкілля повідомило, що в річках Десна та Сейм, які мають витоки у Росії, знайшли забрудення органічного походження. У Київській, Сумській та Чернігівській областях мешканцям заборонили брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися. Ймовірне джерело загрози – Курська область Росії, де зараз відбуваються бойові дії.

На початку вересня кияни все ще чекають пляму забруднення – днями вона має дійти до київського водозабору на Десні та Дніпрі. Забрудені води рухаються зі швидкістю 20 – 25 кілометрів на день і уже проминули Чернігів.

Чим це загрожує столиці та як у Києві намагаються захистити водозабір – про це 24 Канал дізнавався в КМДА та екологів.

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Що відомо про забруднення води росіянами та як воно дісталось України

У серпні 2024 року з російської Курської області до України дійшли забрудені води, ймовірне джерело яких – селище Тьоткіно Курської області – так вважають у Держагентстві з розвитку меліорації, рибгоспу та продпрограм.

У Тьоткіно розташовано підприємство, яке може бути джерелом витоку забруднення – це цукровий завод.



Цукровий завод у Тьоткіно на березі Сейму / Google Maps

Версію щодо цукрового заводу підтвердив 10 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції. За його словами, цукровий завод скинув у річку Сейм викиди від роботи, що і стало причиною органічного забруднення водойми. Через викиди заводу у Сеймі знизився рівень кисню та відбувся мор риби.



Мор риби у Сеймі / Фото Шостка.INFO

Усі відповідні служби реагування, зокрема ДСНС, мають чіткі кроки, запевнив Шмигаль. Мор риби має "певні наслідки", але загроза життю та здоров'ю людей відсутня, наголосив прем'єр, також у безпеці водозабори Чернігова та Києва.

За словами урядовця, нова керівниця Міндовкілля Світлана Гринчук особисто контролює ситуацію.

Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там, де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється.

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Важливо! На думку керівника Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) Володимира Борейка, джерелом забруднення був не цукровий завод у Тьоткіно, а шкіряне виробництво.



Забруднення було утворене після прориву греблі на Сеймі – про те, що це відходи шкіряного виробництва свідчить характер плями, прокоментував Борейко 24 Каналу.

Росія почала скидати нечистоти 14 серпня. Проби води показали значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Серед них – амоній та завислі речовини. Забрудення призвело до масової загибелі риби, після цього відкрили кримінальне провадження.

Наразі забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області і дісталося Чернігівщини, де чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба фіксується, зокрема, поблизу Батурина,

– повідомили тоді у профільному Держагентстві.

3 вересня брудна вода дійшла до Чернігова.

3 вересня 2024 року, як вже повідомлялося раніше, стан води в річці Десна на території міста Чернігова суттєво погіршився,

– заявили в "Чернігівводоканалі".

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Насичення води киснем / Фото з телеграму В'ячеслава Чауса, Чернігівська ОДА

У той же день проби з Десни показали чорний донний осад, мутність та завислі речовини без вираженого запаху.

Чи є загроза для мешканців Києва та чи можна пити воду

Минулого тижня у телеграм-каналах почав ширитися фейк про "указ" департаменту охорони здоров'я КМДА із дорученням створити запас питної води на п'ять діб.

"Документ" містить орфографічні та пунктуаційні помилки, не вказано, що саме це за "указ". Інформація про нього відсутня на офіційних ресурсах КМДА.

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Фейк з телеграм-каналів

У КМДА у відповідь попросили медіа "не маніпулювати інформацією і не створювати паніки".

"Ситуація із якістю води в столиці контрольована. Профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро", – наголосили в КМДА.

Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК Київводоканал" негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,

– кажуть у міській адміністрації.

На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою, мовиться у заяві.

Окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій. Зокрема, звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води. Наголошуємо, що такі дії не свідчать про настання надзвичайної ситуації,

– додали в КМДА.

Цікаво! Кияни отримують водопровідну воду з трьох джерел: 10% – з артезіанських свердловин, 30% – з Дніпра (станція біля Вишгорода) і 60% – з Десни (водозабір північніше Троєщини).



Володимир Борейко з КЕКЦ наголосив 24 Каналу, що Київ у разі небезпеки може переключити водопостачання з деснянського водозабору на дніпровський – аналогічну практику використовували під час катастрофи на ЧАЕС 1986 року.

За словами міністерки захисту довкілля і природних ресурсів Світлани Гринчук, 14 – 16 вересня забруднена вода з Десни може досягти Київщини. Попередньо прогнозувалося, що забруднення досягне Київщини 10 – 11 вересня, однак просування сповільнилося.

Ми бачимо, що рух забруднення сповільнився і не в такій вже концентрації, не суцільною плямою, а більш розпорошено, природньо рухається по руслу річки,

– заявила пані міністр в ефірі телемарафону.

Водночас у Київському міському центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ повідомили, що станом на 10 вересня у відібраних пробах питної води на централізованого водопостачання Києва не виявлено перевищення показників шкідливих речовин.

До теми Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води

За словами ж заступника директора ПрАТ "Київводоканал" Володимира Костюка, через забруднення Десни Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання, адже Десна є основним джерелом питної води в столиці.

Річка є основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва.

На думку керівника КЕКЦ Володимира Борейка, у Десні відбувається природна аерація води – ця річка, на відміну від Сейма, повноводніша, швидша та холодніша, через що швидше насичується киснем.



Протяжність Десни до Києва становить близько 150 кілометрів із поворотами і зигзагами, які відфільтрують пляму. У разі, якщо йтимуть дощі, вірогідність зниження забруднення підвищується.

Як планують очищати воду в Києві

Ситуація з водопостачанням у Києві повністю підконтрольна, розповів директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

У Києві працює оперативний штаб, який збирає інформацію щодо стану води в Дніпрі та Десні, зокрема в акваторії міста, розповів Ткачук. За його словами, результати заборів не викликають занепокоєння – відомо, де знаходиться пляма забруднення та як вона рухається, триває постійний контроль водоканалу. Ткачук наголосив, що система міста повністю готова до надзвичайних подій з погіршенням води.

Однак песимістичний сценарій – дуже малоймовірний, оскільки, поки пляма дійде до Києва, вона розчиниться у течії Десни та Дніпра. Мор риби у Десні та Сеймі викликано тим, що забрудники споживають кисень – через це падає його рівень у воді і риба гине.

За словами Олега Лисюка, гендиректора ПрАТ АК "Київводоканал", Київ співпрацює з Міндовкілля, Агентством водних ресурсів, санепідемстанціями – двічі на добу проводяться заміри з точки на Десні, де за добу вода дійде до водозабору Києва – це 50 – 70 кілометрів до столиці.

Київводоканал забезпечений реагентами у повному обсязі. Єдиний нюанс – можливі запахи, які можуть бути ліквідовані тільки активованим вугіллям, каже Лисюк. Підприємство впроваджує технологію, яка раніше не використовувалася – розроблено установку з дозування вугілля, яка вже пройшла випробування.

У Київводоканалі зараз очікують вугілля, яке використовуватиметься для процесу пиловодного вуглевання, який абсорбує запахи і токсини у воді.

В Україні виробника цього немає – його знайшли в Європі у співпраці з ЮНІСЕФ для доставлення, у п'ятницю мають прибути машини до Києва. Ситуація з забрудненням води може тривати максимум два тижні, тож Київводоканал буде забезпечений активованим вугіллям на необхідний період,

– розповів Лисюк.

У подальшому цю технологію можуть використати у подібних ситуаціях із забрудненням води, які, до речі, вже траплялися у минулому. Гендиректор Київводоканалу нагадав, що також можна перемкнути водопостачання з Дніпра на інший берег (станція водозабору розташована на правому березі) – цю ситуацію відпрацювали у 2022 році, коли у місті частково не було електропостачання кілька діб.