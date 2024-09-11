Отравленная вода в Десне и Сейме: есть ли угроза для Киева и можно ли пить воду из-под крана

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В конце августа Минприроды сообщило, что в реках Десна и Сейм, которые имеют истоки в России – нашли загрязнения органического происхождения. В Киевской, Сумской и Черниговской областях жителям запретили брать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться. Вероятный источник угрозы – Курская область России, где сейчас происходят боевые действия.

В начале сентября киевляне все еще ждут пятно загрязнения – на днях оно должно дойти до киевского водозабора на Десне и Днепре. Загрязненные воды движутся со скоростью 20 – 25 километров в день и уже прошли Чернигов.

Чем это грозит столице и как в Киеве пытаются защитить водозабор – об этом 24 Канал узнавал у КГГА и экологов.

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Что известно о загрязнении воды россиянами и как оно добралось до Украины

В августе 2024 года из российской Курской области в Украину дошли загрязненные воды, вероятный источник которых – поселок Теткино Курской области – так считают в Госагентстве по развитию мелиорации, рыбхоза и продпрограмм.

В Теткино расположено предприятие, которое может быть источником утечки загрязнения – это сахарный завод.



Сахарный завод в Теткино на берегу Сейма / Google Maps

Версию о сахарном заводе подтвердил 10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции. По его словам, сахарный завод сбросил в реку Сейм выбросы от работы, что и стало причиной органического загрязнения водоема. Из-за выбросов завода в Сейме снизился уровень кислорода, и произошел мор рыбы.



Мор рыбы в Сейме / Фото Шостка.INFO

Все соответствующие службы реагирования, в частности ГСЧС, имеют четкие шаги, заверил Шмыгаль. Мор рыбы имеет "определенные последствия", но угроза жизни и здоровью людей отсутствует, подчеркнул премьер, также в безопасности водозаборы Чернигова и Киева.

По словам чиновника, новая руководительница Минприроды Светлана Гринчук лично контролирует ситуацию.

Уже какая-то часть реки пройдена, состоялись процессы восстановления там, где это прошло ближе к границе. На данный момент органика оседает, растворяется.

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Важно! По мнению руководителя Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) Владимира Борейко, источником загрязнения был не сахарный завод в Теткино, а кожевенное производство.



Загрязнение было образовано после прорыва плотины на Сейме – о том, что это отходы кожевенного производства, свидетельствует характер пятна, прокомментировал Борейко 24 Каналу.

Россия начала сбрасывать нечистоты 14 августа. Пробы воды показали значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Среди них – аммоний и взвешенные вещества. Загрязнение привело к массовой гибели рыбы, после этого открыли уголовное производство.

Сейчас загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской области и добралось до Черниговщины, где черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба фиксируется, в частности, вблизи Батурина,

– сообщили тогда в профильном Госагентстве.

3 сентября грязная вода дошла до Чернигова.

3 сентября 2024 года, как уже сообщалось ранее, состояние воды в реке Десна на территории города Чернигова существенно ухудшилось,

– заявили в "Черниговводоканале".

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Насыщение воды кислородом / Фото из телеграма Вячеслава Чауса, Черниговская ОГА

В тот же день пробы из Десны показали черный донный осадок, мутность и взвешенные вещества без выраженного запаха.

Есть ли угроза для жителей Киева и можно ли пить воду

На прошлой неделе в телеграм-каналах начал распространяться фейк об "указе" департамента здравоохранения КГГА с поручением создать запас питьевой воды на пять суток.

"Документ" содержит орфографические и пунктуационные ошибки, не указано, что именно это за "указ". Информация о нем отсутствует на официальных ресурсах КГГА.

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Фейк из телеграм-каналов

В КГГА в ответ попросили медиа "не манипулировать информацией и не создавать панику".

"Ситуация с качеством воды в столице контролируемая. Профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр", – отметили в КГГА.

Если качество воды ухудшится, ЧАО "АК Киевводоканал" немедленного откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали требованиям Государственных санитарных норм и правил. Алгоритмы действий для предотвращения ухудшения качества воды обсудили на Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций,

– говорят в городской администрации.

На случай ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мероприятий, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой, говорится в заявлении.

Отдельные организации и учреждения также могут разрабатывать планы для обеспечения безопасности и реагирования на любые возможные сценарии развития событий. В частности, обращаться к подчиненным предприятиям по созданию запасов воды. Подчеркиваем, что такие действия не свидетельствуют о наступлении чрезвычайной ситуации,

– добавили в КГГА.

Интересно! Киевляне получают водопроводную воду из трех источников: 10% – из артезианских скважин, 30% – из Днепра (станция возле Вышгорода) и 60% – из Десны (водозабор севернее Троещины).



Владимир Борейко из КЭКЦ подчеркнул 24 Каналу, что Киев в случае опасности может переключить водоснабжение с деснянского водозабора на днепровский – аналогичную практику использовали во время катастрофы на ЧАЭС в 1986 году.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, 14 – 16 сентября загрязненная вода из Десны может достичь Киевщины. Предварительно прогнозировалось, что загрязнение достигнет Киевщины 10 – 11 сентября, однако продвижение замедлилось.

Мы видим, что движение загрязнения замедлилось и не в такой уж концентрации, не сплошным пятном, а более распылено, естественно движется по руслу реки,

– заявила госпожа министр в эфире телемарафона.

В то же время в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава сообщили, что по состоянию на 10 сентября в отобранных пробах питьевой воды централизованного водоснабжения Киева не выявлено превышение показателей вредных веществ.

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По словам заместителя директора ЧАО "Киевводоканал" Владимира Костюка, из-за загрязнения Десны Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения, ведь Десна является основным источником питьевой воды в столице.

Река является основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева.

По мнению руководителя КЭКЦ Владимира Борейко, в Десне происходит естественная аэрация воды – эта река, в отличие от Сейма, полноводнее, быстрее и холоднее, из-за чего быстрее насыщается кислородом.



Протяженность Десны до Киева составляет около 150 километров с поворотами и зигзагами, которые отфильтруют пятно. В случае, если будут идти дожди, вероятность снижения загрязнения повышается.

Как планируют очищать воду в Киеве

Ситуация с водоснабжением в Киеве полностью подконтрольна, рассказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

В Киеве работает оперативный штаб, который собирает информацию о состоянии воды в Днепре и Десне, в частности в акватории города, рассказал Ткачук. По его словам, результаты заборов не вызывают беспокойства – известно, где находится пятно загрязнения и как оно движется, продолжается постоянный контроль водоканала. Ткачук отметил, что система города полностью готова к чрезвычайным происшествиям с ухудшением качества воды.

Однако пессимистический сценарий – очень маловероятен, поскольку, пока пятно дойдет до Киева, оно растворится в течении Десны и Днепра. Мор рыбы в Десне и Сейме вызван тем, что загрязнители потребляют кислород – из-за этого падает его уровень в воде и рыба погибает.

По словам Олега Лысюка, гендиректора ЧАО АК "Киевводоканал", Киев сотрудничает с Минприроды, Агентством водных ресурсов, санэпидемстанциями – дважды в сутки проводятся замеры с точки на Десне, где за сутки вода дойдет до водозабора Киева – это 50 – 70 километров до столицы.

"Киевводоканал" обеспечен реагентами в полном объеме. Единственный нюанс – возможны запахи, которые могут быть ликвидированы только активированным углем, говорит Лысюк. Предприятие внедряет технологию, которая ранее не использовалась – разработана установка по дозированию угля, которая уже прошла испытания.

В "Киевводоканале" сейчас ожидают уголь, который будет использоваться для процесса пылевидного углевания, который абсорбирует запахи и токсины в воде.

В Украине производителя этого нет – его нашли в Европе в сотрудничестве с ЮНИСЕФ для доставки, в пятницу должны прибыть машины в Киев. Ситуация с загрязнением воды может длиться максимум две недели, поэтому "Киевводоканал" будет обеспечен активированным углем на необходимый период,

– рассказал Лысюк.

В дальнейшем эту технологию могут использовать в подобных ситуациях с загрязнением воды, которые, кстати, уже случались в прошлом. Гендиректор "Киевводоканала" напомнил, что также можно переключить водоснабжение из Днепра на другой берег (станция водозабора расположена на правом берегу) – эту ситуацию отработали в 2022 году, когда в городе частично не было электроснабжения несколько суток.