Зафіксовано влучання 57 БпЛА на 13 локаціях: скільки всього цілей Росія запустила по Україні
- У ніч на 5 грудня росіяни запустили по Україні 137 ударних дронів, з яких близько 90 були "Шахедами".
- Українська ППО збила або подавила 80 цілей, але зафіксовано влучання 57 БпЛА на 13 локаціях.
У ніч на 5 грудня росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками. Загалом вони запустили майже 140 дронів.
На жаль, є влучання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Як відпрацювала ППО?
З 19:00 4 грудня до ранку 5 грудня росіяни атакували Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Вони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.
Близько 90 із них були "Шахедами".
За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито/подавлено 80 цілей на півночі, півдні, сході та у центрі країни.
Зафіксовано влучання 57 БпЛА на 13 локаціях.
Де лунали вибухи?
Росія атакувала Харків, на жаль, були влучання. Окрім того, окупанти обстріляли Чугуївську громаду, поціливши у промислове підприємство.
У Києві теж вночі лунали вибухи. По дронах-камікадзе працювала ППО.
Гучно було й на Вінниччині.