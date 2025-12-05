Зафіксовано влучання 57 БпЛА на 13 локаціях: скільки всього цілей Росія запустила по Україні

У ніч на 5 грудня росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками. Загалом вони запустили майже 140 дронів.

На жаль, є влучання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО?

З 19:00 4 грудня до ранку 5 грудня росіяни атакували Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Вони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Близько 90 із них були "Шахедами".

За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито/подавлено 80 цілей на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57 БпЛА на 13 локаціях.

Де лунали вибухи?