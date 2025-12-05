Укр Рус
5 грудня, 09:14
2

Зафіксовано влучання 57 БпЛА на 13 локаціях: скільки всього цілей Росія запустила по Україні

Софія Рожик
Основні тези
  • У ніч на 5 грудня росіяни запустили по Україні 137 ударних дронів, з яких близько 90 були "Шахедами".
  • Українська ППО збила або подавила 80 цілей, але зафіксовано влучання 57 БпЛА на 13 локаціях.

У ніч на 5 грудня росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками. Загалом вони запустили майже 140 дронів.

На жаль, є влучання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО?

З 19:00 4 грудня до ранку 5 грудня росіяни атакували Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Вони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Близько 90 із них були "Шахедами".

За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито/подавлено 80 цілей на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57 БпЛА на 13 локаціях.

Де лунали вибухи?

  • Росія атакувала Харків, на жаль, були влучання. Окрім того, окупанти обстріляли Чугуївську громаду, поціливши у промислове підприємство.

  • У Києві теж вночі лунали вибухи. По дронах-камікадзе працювала ППО.

  • Гучно було й на Вінниччині