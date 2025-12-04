Військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, на що реально здатні такі зв'язки дронів і ракет. Він оцінив, у яких випадках "Шахед" із ракетою може бути небезпечним, а де технічні обмеження суттєво знижують загрозу.

На що здатні шахеди з ракетою R-60?

Росія почала підвішувати до "Шахедів" ракету R-60, намагаючись використати важкий безпілотник як носій озброєння. Без власного локатора дрон не може повноцінно видати цілевказання, тому ракета залежить тільки від теплової головки самонаведення. Це одразу обмежує спектр цілей і ускладнює використання такого комплексу в реальному бою.

Ракета R-60 може працювати приблизно на дистанції десять кілометрів, але навести її з "Герані" дуже складно, є певні складнощі саме з наведенням,

– зазначив Світан.

У такій конфігурації боєприпас не перетворює дрон на повноцінний перехоплювач. Йдеться радше про спробу адаптувати стару ракету під новий носій, ніж про створення нової платформи проти української авіації. Навіть за успішного пуску можливості такої зв'язки залишаються обмеженими і не дають Росії якісної переваги в повітрі.

Кому реально загрожують шахеди з ракетами R-60?

Через орієнтацію на тепловий слід ракета здатна реагувати лише на цілі з потужним випромінюванням. Це суттєво звужує перелік можливих об'єктів, по яких можна працювати з дрона. У більшості сценаріїв застосування такого боєприпасу буде малоефективним.

Максимум, по кому вони можуть спробувати працювати, це по вертольотах, які заходять на "Герані",

– пояснив він.

Легкомоторні літаки та штурмова авіація мають значно менший тепловий слід, тому шанс успішного наведення для старої ракети мінімальний. Це означає, що ризики зростають насамперед для гелікоптерів, які працюють по дронах, але навіть у цьому випадку навести ракету буде складно. Загалом йдеться про локальну загрозу для окремих екіпажів, а не про системну зміну правил гри в небі.

Ракета R-60 не змінює ситуацію в повітрі

R-60 залишається радянською ракетою ближнього бою, яку створювали для винищувачів з повноцінною системою наведення. Її масово випускали у попередні десятиліття, і значна кількість зразків досі зберігається на складах. Тепер Росія намагається знайти їм нове застосування, ставлячи їх на безпілотники.

За цей час частина характеристик таких боєприпасів неминуче погіршилася, а умови застосування на дроні не відповідають задуму конструкторів. Запуск R-60 зі "Шахеда" більше схожий на експеримент із використання старих запасів, ніж на технологічний прорив. Тому навіть масова наявність таких ракет не здатна суттєво змінити баланс сил у повітрі й перетворюється лише на ще один епізод спроб Росії посилити тиск.

