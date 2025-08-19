Зафіксовано зліт 2-х бортів Ту-95МС, – Повітряні сили
- Повітряні сили повідомили про зліт 2-х бортів Ту-95МС.
- Громадян закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Повітряні сили попередили про активність 2-х бортів Ту-95МС у Росії. Зафіксовано зліт літаків.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо, у разі оголошення тривоги не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.
Що відомо про зліт Ту-95МС?
Близько перед опівніччю монітори писали, що російська стратегічна авіація проявляла активність.
О пів на 1 годину ночі 19 серпня в Повітряних силах підтвердили зліт 2-х бортів Ту-95МС.
Увага! Зафіксовано зліт 2-х бортів Ту-95МС,
– повідомили в ПС.
Військові закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та зазначили, що про зміну ситуації повідомлять додатково.
Додамо, що моніторингові канали писали про те, що відмічено зліт 2х бортів Ту-95мс з аеродрома "Оленья".
Наголосимо, що наразі тривога триває в низці областей України через загрозу атаки "Шахедами".