Повітряні сили попередили про активність 2-х бортів Ту-95МС у Росії. Зафіксовано зліт літаків.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо, у разі оголошення тривоги не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

Що відомо про зліт Ту-95МС?

Близько перед опівніччю монітори писали, що російська стратегічна авіація проявляла активність.

О пів на 1 годину ночі 19 серпня в Повітряних силах підтвердили зліт 2-х бортів Ту-95МС.

Увага! Зафіксовано зліт 2-х бортів Ту-95МС,

– повідомили в ПС.

Військові закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та зазначили, що про зміну ситуації повідомлять додатково.

Додамо, що моніторингові канали писали про те, що відмічено зліт 2х бортів Ту-95мс з аеродрома "Оленья".

Наголосимо, що наразі тривога триває в низці областей України через загрозу атаки "Шахедами".