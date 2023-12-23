Росія наразі не потребує другої хвилі мобілізації: у ГУР назвали дві причини

Окупанти продовжують здійснювати штурми на східних напрямках фронту, які конвертуються для агресора у шалені втрати. У ГУР заявили, що ворог наразі має підстави для того, щоб їх не рахувати.

Під час "прямої лінії" з електоратом російський диктатор Владімір Путін запевнив, що в країні поки не проводитимуть другу хвилю мобілізації, бо в цьому начебто немає потреби. В українській розвідці пояснили, чи це справді так.

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Перевага ворога

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, наразі у Кремля немає нагальної потреби у проведенні потужної мобілізації.

По-перше, Росія спроможна і без неї не лише "закривати" значні втрати на війні, але й підтримувати резерви розгорнутих сил на тимчасово окупованих територіях.

Кожного дня Росія здатна призивати до збройних сил через рекрутинг і мобілізаційні заходи приблизно 1000 – 1200 осіб. Більшість з них йде на поповнення щоденних втрат, яких зазнає російський агресор,

– заявив Скібіцький.

Розвідник зазначив, що окупанти загалом намагаються підтримувати укомплектованість угруповання бойових частин, які перебувають на лінії зіткнення, на рівні 92 – 95 відсотків для того, щоб зберігати темп наступу.

На жаль, у Росії великий мобілізаційний ресурс, зокрема й навчений, підсумував військовий.

Також він нагадав, що Путін не наважиться на проведення другої хвилі мобілізації, оскільки не хоче аби це вплинуло на перебіг виборів.

У Росії зростає незадоволення призовом

Під час пресконференції Путін заявив, що російське угруповання в Україні нараховує 617 тисяч солдатів. У ГУР спростували брехню очільника Кремля. Там уточнили, що насправді в Україні – 443 тисяч ворожих солдатів . Крім того, на фронті та окупованих територіях перебувають близько 30 тисяч окупантів із росгвардії.

Також представник ГУР розповів, що в Росії зростає невдоволення мобілізацією. Якщо на початку року проти виступали близько 60 відсотків росіян, то вже наприкінці 2023 року ця кількість сягнула майже 70 відсотків.

Розвідник уточнив, що це зовсім не означає, що в країні-агресорці розпочнуться протести, але такі настрої у російському суспільстві вже є.

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