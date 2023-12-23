Россия пока не нуждается во второй волне мобилизации: в ГУР назвали две причины

Оккупанты продолжают совершать штурмы на восточных направлениях фронта, которые конвертируются для агрессора в безумные потери. В ГУР заявили, что враг пока имеет основания для того, чтобы их не считать.

В ходе "прямой линии" с электоратом российский диктатор Владимир Путин заверил, что в стране пока не будут проводить вторую волну мобилизации, потому что в этом якобы нет нужды. В украинской разведке объяснили, действительно ли это.

Смотрите также Еще 1040 окупантов, 3 самолета и десятки единиц другой техники: потери врага на 23 декабря

Превосходство врага

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, сейчас у Кремля нет необходимости в проведении мощной мобилизации.

Во-первых, Россия может и без нее не только "закрывать" значительные потери на войне, но и поддерживать резервы развернутых сил на временно оккупированных территориях.

Каждый день Россия способна призывать к вооруженным силам из-за рекрутинга и мобилизационных мероприятий примерно 1000 – 1200 человек. Большинство из них уходит на пополнение ежедневных потерь, понесенных российским агрессором,

– заявил Скибицкий.

Разведчик отметил, что оккупанты в целом пытаются поддерживать укомплектованность группировки боевых частей, находящихся на линии столкновения, на уровне 92 – 95 процентов для того, чтобы сохранять темп наступления.

К сожалению, в России большой мобилизационный ресурс, в том числе и обученный, подытожил военный.

Также он напомнил, что Путин не решится на проведение второй волны мобилизации, поскольку не хочет, чтобы это повлияло на ход выборов.

В России растет недовольство призывом

Во время пресс-конференции Путин заявил, что российская группировка в Украине насчитывает 617 тысяч солдат. В ГУР опровергли ложь главы Кремля. Там уточнили, что на самом деле в Украине – 443 тысяч вражеских солдат . Кроме того, на фронте и оккупированных территориях находятся около 30 тысяч оккупантов из росгвардии.

Также представитель ГУР рассказал, что в России растет недовольство мобилизацией. Если в начале года против выступали около 60 процентов россиян, то уже в конце 2023 года это количество достигло почти 70 процентов.

Разведчик уточнил, что это вовсе не означает, что в стране-агрессоре начнутся протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть.

Что известно о российских потерях на войне в Украине