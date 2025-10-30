Внаслідок ураження російським дроном загинув захисник України Володимир Шевченко
- 37-річний військовослужбовець Володимир Шевченко загинув внаслідок атаки російського безпілотника.
- Прощання з Володимиром Шевченком відбудеться 31 жовтня у Черкасах, поховають його на Алеї Героїв.
Під час бойових дій проти російських загарбників загинув 37-річний військовослужбовець ЗСУ Володимир Шевченко. Він уродженець села Яблуневе Оржицької громади.
Володимир Шевченко народився 18 жовтня 1987 року в місті Черкаси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оржицьку громаду.
Що відомо про загибель Володимира Шевченка?
Тривалий час Володимир Шевченко мешкав у Яблуневому, де закінчив дев’ять класів місцевої школи. Після проходження строкової служби працював будівельником і створив сім’ю. Разом із цивільною дружиною Наталею виховували доньку, якій зараз чотири роки.
"Односельці пам'ятають його як серйозного, совісного та відданого чоловіка. Разом із цивільною дружиною Наталею виховували 4-річну донечку, яка тепер зростатиме без батьківської підтримки. Володимир був другом та порадником для свого брата Олександра, опорою для чотирьох двоюрідних сестер. Його людяність проявилася і в тому, що він забрав до себе в Черкаси хворого лежачого батька і піклувався про нього до останніх днів", – йдеться у повідомленні.
У липні 2025 року його мобілізували до ЗСУ, де він служив стрільцем-снайпером. З 1 вересня 2025 року Володимир вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання на Сумщині. Пізніше підтвердилося, що він загинув внаслідок атаки російського безпілотника.
Прощання з героєм відбудеться 31 жовтня у Черкасах, а поховають Володимира Шевченка на Алеї Героїв.
