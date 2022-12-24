Відновлюють попередній план: військовий експерт сказав, яка ймовірність наступу з Білорусі

Аналітики ISW зауважили, що Росія створює умови для повторного наступу на Україну з Білорусі. У випадку, якщо росіяни підуть на такий крок, то, найімовірніше, рухатимуться з Гомельської області Білорусі.

Це напрямок на Чернігівську та Київську області. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Який напрямок може використати Росія для наступу з Білорусі

За його словами, рухатися західніше цього напрямку для росіян нереально. У такому випадку у них виникнуть проблеми з перекиданням військової техніки та особового складу. Крім того, є великий ризик потрапити під флангові удари наших захисників під час заходу в Україну.

Отже, якщо російські окупанти й планують повторний наступ на територію нашої держави з боку Білорусі, то, найімовірніше, відновлюють попередній план вторгнення, що був на початку цього року.

Нічого нового – фронтальний захід з боку Гомельської області,

– припустив Світан.

Скільки окупантів необхідно для наступу

Однак на сьогоднішньому етапі війни ЗСУ звели багато інженерних оборонних споруд та підвели війська до кордону з Білоруссю. Для того, щоб прорвати таку оборонну лінію Росії необхідно кинути туди щонайменше 100 тисяч осіб.

Тож поки на території Білорусі не буде хоча б такої кількості особового складу та техніки для їхнього забезпечення вірогідність наступу на цьому напрямку залишається низькою. Крім того, Україна однозначно побачить таке переміщення сил ворога.

Навіть якщо сьогодні воно (переміщення – 24 канал) почнеться, то росіяни близько 2 місяців перекидатимуть таку кількість військ для виконання наступу – бодай такого як був на початку року,

– повідомив військовий експерт.

За його словами, якби загарбники почали збирати відповідні сили прям сьогодні, то змогли б завершити в кінці лютого – березні. Втім, сьогодні помітних рухів росіян не виявлено.

"Немає жодного військового сенсу в подібних рухах. У кількості 100 тисяч осіб вони не зможуть дійти навіть до Чернігова", – зауважив полковник запасу.

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Водночас для того, щоб розвинути певний успіх та рухатися з Півночі окупантам доведеться повністю виводити війська з Південного фронту та перекидати їх на Східний. Ба більше, у такому разі їм треба зібрати ще більше людей – пів мільйонну армію.

"Це просто нереально. Навіть не те, що через 2 місяці – це нереально й через пів року. Вони мають увімкнути всю систему оборони в режим воєнного виробництва та зібрати пів мільйонну армію. Це робота на роки", – пояснив військовий експерт.

Ймовірність наступу з Білорусі та провокації

Ймовірність якогось вторгнення з Білорусі на нашу територію майже нульова, принаймні станом на зараз,

– розповів Світан.

Утім, залишається ймовірність провокацій на Північному напрямку. Так, 23 грудня бійці Тероборони знищили ворожу ДРГ у Сумській області. Крім того, можливі провокації щодо якихось політичних моментів. Як-от об'єднання Росії та Білорусі.

Або ж, традиційно для російських загарбників, вони можуть напасти на якийсь свій населений пункт та звинуватити в цьому Збройні Сили України.

Загроза ракетних ударів залишається

"Наразі жодних проблем з того боку немає, окрім ракет. Ракетні удари залишаються нашим постійним головним болем", – наголосив військовий експерт.

Так, ракетні удари з Білорусі можливі, оскільки ворожі "Іскандери" й надалі розташовані на її території. До того ж там залишаються винищувачі, які можуть нести "Кинджали" та ракети Х-59 і Х-22.

Вкиди щодо наступу з Білорусі – частина ІПСО

Світан додав, що дії на білорусько-українському кордоні та колони техніки, які вдається сфотографувати білоруським партизанам – це частина ІПСО, яку росіяни активізували перед святами.

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У такий спосіб вони прагнуть натиснути на український народ, "зіштовхнути його з залізної позиції" підтримки Збройних Сил або ж "вбити клин" між військово-політичним керівництвом країни та населенням.

Крім того, до ІПСО російські загарбники могли вдатися напередодні нової масованої ракетної атаки. Утім, українці вже мають певний імунітет до подібних інформаційно-психологічних операцій ворога.