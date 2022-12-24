Восстанавливают предыдущий план: Свитан сказал, какова вероятность наступления из Беларуси

Аналитики ISW отметили, что Россия создает условия для повторного наступления на Украину из Беларуси. В случае если россияне пойдут на такой шаг, то, скорее всего, будут двигаться из Гомельской области Беларуси.

Это направление на Черниговскую и Киевскую области. Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Какое направление может использовать Россия для наступления из Беларуси

По его словам, двигаться западнее этого направления для россиян нереально. В таком случае у них возникнут проблемы с переброской военной техники и личного состава. Кроме того, есть большой риск попасть под фланговые удары наших защитников во время захода в Украину.

Следовательно, если российские оккупанты и планируют повторное наступление на территорию нашего государства со стороны Беларуси, то, вероятнее всего, восстанавливают предыдущий план вторжения, который был в начале этого года.

Ничего нового – фронтальный заход со стороны Гомельской области,

– предположил Свитан.

Сколько оккупантов необходимо для наступления

Однако на сегодняшнем этапе войны ВСУ построили много инженерных оборонных сооружений и подвели войска к границе с Беларусью. Чтобы прорвать такую оборонительную линию, России необходимо бросить туда по меньшей мере 100 тысяч человек.

Пока на территории Беларуси не будет хотя бы такого количества личного состава и техники для их обеспечения вероятность наступления на этом направлении остается низкой. Кроме того, Украина однозначно увидит такое движение сил врага.

Даже если сегодня оно (перемещение – 24 канал) начнется, то россияне около 2 месяцев будут перебрасывать такое количество войск для выполнения наступления – хотя бы такого, какое было в начале года,

– сообщил военный эксперт.

По его словам, если бы захватчики начали собирать соответствующие силы прямо сегодня, то смогли бы завершить в конце февраля – марте. Впрочем, сегодня заметные движения россиян не обнаружены.

"Нет никакого военного смысла в подобных движениях. В количестве 100 тысяч человек они не смогут дойти даже до Чернигова", – заметил полковник запаса.

Свитан сказал, какова вероятность наступления из Беларуси: смотрите видео

В то же время для того, чтобы развить определенный успех и двигаться с Севера оккупантам, придется полностью выводить войска с Южного фронта и перебрасывать их на Восточный. Более того, в таком случае им нужно собрать еще больше людей – полумиллионную армию.

"Это просто нереально. Даже не то, что через 2 месяца – это нереально и через полгода. Они должны включить всю систему обороны в режим военного производства и собрать полумиллионную армию. Это работа на годы", – объяснил военный эксперт.

Вероятность наступления из Беларуси и провокации

Вероятность какого-либо вторжения из Беларуси на нашу территорию почти нулевая, по крайней мере, по состоянию на данный момент,

– рассказал Свитан.

Впрочем, остается возможность провокаций на Северном направлении. Так, 23 декабря бойцы Теробороны уничтожили вражескую ДРГ в Сумской области. Кроме того, возможны провокации по поводу каких-то политических моментов. Как вот объединение России и Беларуси.

Или же, традиционно для российских захватчиков, они могут напасть на свой населенный пункт и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Угроза ракетных ударов остается

"Пока никаких проблем с той стороны нет, кроме ракет. Ракетные удары остаются нашей постоянной головной болью", – подчеркнул военный эксперт.

Так, ракетные удары из Беларуси возможны, поскольку вражеские "Искандеры" и дальше расположены на ее территории. К тому же, там остаются истребители, которые могут нести "Кинжалы" и ракеты Х-59 и Х-22.

Вбросы о наступлении из Беларуси – часть ИПСО

Свитан добавил, что действия на белорусско-украинской границе и колонны техники, которые удается сфотографировать белорусским партизанам – это часть ИПСО, что россияне активизировали перед праздниками.

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Таким образом они стремятся надавить на украинский народ, "столкнуть его с железной позиции" поддержки Вооруженных Сил или "вбить клин" между военно-политическим руководством страны и населением.

Кроме того, к ИПСО российские захватчики могли прибегнуть накануне новой массированной ракетной атаки. Впрочем, у украинцев уже есть определенный иммунитет к подобным информационно-психологическим операциям врага.