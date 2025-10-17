Росія готова до провокацій: полковник запасу оцінив загрозу з боку Білорусі
- Володимир Зеленський отримав секретні дані про загрозу з боку Білорусі від Служби зовнішньої розвідки.
- Полковник запасу Роман Світан вважає, що Білорусь може стати джерелом провокацій, але не варто очікувати глобальних стратегічних проблем.
Володимир Зеленський повідомив, що отримав секретні дані від Служби зовнішньої розвідки щодо загрози з боку Білорусі. Однак Україна вже звикла до того, що може готувати за допомогою Мінська Росія.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про провокації. На більше Білорусь не погодиться.
Загроза з боку Білорусі
Полковник запасу ЗСУ зазначив, що росіяни можуть утнути будь-що. Однак варто звернути увагу на ціль їхніх дій. Наприклад, Кремль може готувати провокації через Білорусь, але для України це вже звична справа.
Щодо бойових дій росіян з території Білорусі, навряд чи росіяни це почнуть. Адже тоді через кілька годин економіка Білорусі просто вимкнеться – ми зможемо швидко знищити Мозирський НПЗ. Загалом "пройтись" по всій території Білорусі наші БпЛА зможуть за тиждень,
– наголосив він.
Світан наголосив, що глобальних стратегічних проблем з боку Білорусі не варто очікувати. Водночас росіяни готові на провокації, зокрема можуть готувати їх проти Польщі та країн Балтії. Тому країнам НАТО потрібно бути готовими.
Що відомо про загрозу з боку Білорусі?
- 11 жовтня Олександр Лукашенко заявив про перевірку боєготовності армії Білорусі. Міноборони країни заявило, що буцімто Білорусь має бути готова реагувати на виклики.
- В ДПСУ повідомили, що хоч такі повідомлення лунають не вперше, Україна повинна нарощувати оборонні спроможності на цьому кордоні.
- Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко припустив, що такі слова білоруського диктатора можуть бути брязканням зброєю та ІПСО на країни Західної Європи.