Володимир Зеленський повідомив, що отримав секретні дані від Служби зовнішньої розвідки щодо загрози з боку Білорусі. Однак Україна вже звикла до того, що може готувати за допомогою Мінська Росія.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про провокації. На більше Білорусь не погодиться.

Загроза з боку Білорусі

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що росіяни можуть утнути будь-що. Однак варто звернути увагу на ціль їхніх дій. Наприклад, Кремль може готувати провокації через Білорусь, але для України це вже звична справа.

Щодо бойових дій росіян з території Білорусі, навряд чи росіяни це почнуть. Адже тоді через кілька годин економіка Білорусі просто вимкнеться – ми зможемо швидко знищити Мозирський НПЗ. Загалом "пройтись" по всій території Білорусі наші БпЛА зможуть за тиждень,

– наголосив він.

Світан наголосив, що глобальних стратегічних проблем з боку Білорусі не варто очікувати. Водночас росіяни готові на провокації, зокрема можуть готувати їх проти Польщі та країн Балтії. Тому країнам НАТО потрібно бути готовими.

Що відомо про загрозу з боку Білорусі?