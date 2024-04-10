Усіх чоловіків зобов'яжуть протягом 2 місяців оновити свої дані у ТЦК: що пропонують у нардепи
Усіх військовозобов'язаних громадян України зобов'яжуть оновити свої дані у ТЦК протягом 60 днів. Мовиться як про чоловіків, які живуть в Україні, так і тих, хто мешкає за кордоном.
Таке положення є в оновленій та доопрацьованій версії законопроєкту про мобілізацію, який внесуть на голосування до парламенту. За попередніми даними, його планують внести до ВР у середу, 10 квітня, передає 24 Канал.
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Усі чоловіки повинні оновити дані у ТЦК
У тексті законопроєкту мовиться, що усі військовозобов'язані громадяни протягом 60 днів після чергового указу Президента України повинні оновити свої дані у ТЦК та СП. Зробити це можна у ЦНАП, через електронний кабінет призовника чи безпосередньо у військкоматі. Зауважимо, що новий указ про продовження мобілізації має бути підписано 13 травня.
Зобов'яжуть оновити дані не лише громадян, які живуть в Україні, а й тих, хто проживає за кордоном. У тексті законопроєкту пояснили, що, у разі перебування за кордоном, військовозобов'язаний повинен повідомити свої дані до ТЦК. Зробити це можна у кілька способів:
- надіслати повідомлення на електронну адресу,
- повідомити телефоном,
- оновити дані через електронний кабінет призовника.
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- Увечері 9 квітня Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони закінчив працювати над законопроєктом про мобілізацію й нардепи опублікували остаточний текст проєкту, який вноситимуть на голосування до ВР. Очікується, що голосування почнеться 10 квітня, але остаточне рішення буде 11 квітня.
- Відомо, що Олександр Сирський ініціював виключення положення про демобілізацію з тексту законопроєкту. Спочатку це повідомили у ЗМІ, а згодом почали підтверджувати народні депутати. Водночас Кабмін повинен внести на розгляд українського парламенту окремий законопроєкт про демобілізацію.
- Окрім того, у тексті законопроєкту розставили всі крапки щодо електронного кабінету призовника. Нардепи визначили, що електронний кабінет – це право, а не обов'язок. Тому його можуть створити ті, хто цього хотітиме.