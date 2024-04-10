Усіх чоловіків зобов'яжуть протягом 2 місяців оновити свої дані у ТЦК: що пропонують у нардепи

Усіх військовозобов'язаних громадян України зобов'яжуть оновити свої дані у ТЦК протягом 60 днів. Мовиться як про чоловіків, які живуть в Україні, так і тих, хто мешкає за кордоном.

Таке положення є в оновленій та доопрацьованій версії законопроєкту про мобілізацію, який внесуть на голосування до парламенту. За попередніми даними, його планують внести до ВР у середу, 10 квітня, передає 24 Канал.

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Усі чоловіки повинні оновити дані у ТЦК

У тексті законопроєкту мовиться, що усі військовозобов'язані громадяни протягом 60 днів після чергового указу Президента України повинні оновити свої дані у ТЦК та СП. Зробити це можна у ЦНАП, через електронний кабінет призовника чи безпосередньо у військкоматі. Зауважимо, що новий указ про продовження мобілізації має бути підписано 13 травня.

Зобов'яжуть оновити дані не лише громадян, які живуть в Україні, а й тих, хто проживає за кордоном. У тексті законопроєкту пояснили, що, у разі перебування за кордоном, військовозобов'язаний повинен повідомити свої дані до ТЦК. Зробити це можна у кілька способів:

надіслати повідомлення на електронну адресу,

повідомити телефоном,

оновити дані через електронний кабінет призовника.

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Увечері 9 квітня Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони закінчив працювати над законопроєктом про мобілізацію й нардепи опублікували остаточний текст проєкту, який вноситимуть на голосування до ВР. Очікується, що голосування почнеться 10 квітня, але остаточне рішення буде 11 квітня.

Відомо, що Олександр Сирський ініціював виключення положення про демобілізацію з тексту законопроєкту. Спочатку це повідомили у ЗМІ, а згодом почали підтверджувати народні депутати. Водночас Кабмін повинен внести на розгляд українського парламенту окремий законопроєкт про демобілізацію.

Окрім того, у тексті законопроєкту розставили всі крапки щодо електронного кабінету призовника. Нардепи визначили, що електронний кабінет – це право, а не обов'язок. Тому його можуть створити ті, хто цього хотітиме.

Це положення є у законопроєкті, який лише вноситимуть на голосування. Остаточне рішення народні депутати ухвалюватимуть у парламенті під час голосування. Варто зважати, що деякі положення можуть змінитися у фінальній версії законопроєкту.