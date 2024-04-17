Закон про мобілізацію опубліковано: точна дата, коли почнуть діяти нові норми

У офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" опублікували закон про мобілізацію. Це означає, що він набуде чинності через місяць з дня, наступного до дати його оприлюднення.

Зазначимо, що днем раніше закон підписав Володимир Зеленський. Що відомо про закон №10449 – передає 24 Канал.

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Законопроєкт опубліковано

Парламентське видання "Голос України" 17 квітня опублікувало закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Цей закон набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування,

– вказано у виданні.

Таким чином, новий закон набуде чинності вже з 18 травня.

Що передбачає новий закон

Після оприлюднення закону у "Голосі України" чоловіки у віці 18 – 60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Певний час триватиме перехідний період.

Також після публікації Кабінет Міністрів повинен:

упродовж місяця переглянути порядок бронювання військовозобов'язаних та ухвалили нові нормативно-правові акти, а також забезпечити роботу при ЦНАПах та центрах зайнятості рекрутерів для війська;

протягом 2 місяців забезпечити створення та функціонування електронного кабінету військовозобов'язаного;

протягом 3 місяців – внести до парламенту законопроєкти, які забезпечать ротацію, звільнення та реабілітацію військовослужбовців під час воєнного стану.

Пункти нового закону