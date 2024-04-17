Закон о мобилизации опубликован: точная дата, когда начнут действовать новые нормы

В официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" опубликовали закон о мобилизации. Это означает, что он вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием.

Отметим, что днем ранее закон подписал Владимир Зеленский. Что известно о законе №10449 – передает 24 Канал.

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Законопроект опубликован

Парламентское издание "Голос Украины" 17 апреля опубликовало закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования,

– указано в издании.

Таким образом, новый закон вступит в силу уже с 18 мая.

Что предусматривает новый закон

После обнародования закона в "Голосе Украины" мужчины в возрасте 18 – 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника. Определенное время будет длиться переходный период.

Также после публикации Кабинет Министров должен:

в течение месяца пересмотреть порядок бронирования военнообязанных и принять новые нормативно-правовые акты, а также обеспечить работу при ЦПАУ и центрах занятости рекрутеров для армии;

в течение 2 месяцев обеспечить создание и функционирование электронного кабинета военнообязанного;

в течение 3 месяцев – внести в парламент законопроекты, которые обеспечат ротацию, увольнения и реабилитацию военнослужащих во время военного положения.

Пункты нового закона