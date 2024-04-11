Залишилися найстійкіші: у Раді за 11 годин пройшли 4294 правки до законопроєкту про мобілізацію
Джерело:телеграм-канал Ярослава Железняка
Нардепи 10 квітня у Верховній Раді зібралися, щоб обговорити правки до другого читання законопроєкту про мобілізацію. На те, щоб пройти 4294 правки парламентарям знадобилося 11 годин.
Про це у своєму телеграмі розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Він присвятив розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію кілька дописів. В одному з них підбив підсумки роботи парламентарів.
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Понад 4 тисяч правок за 11 годин
Як зазначив Ярослав Железняк, пройшли всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроєкт про мобілізацію. За словами народного депутата, на це пішло одинадцять годин. Він зауважив, що до кінця залишалося у залі 30 парламентарів.
Тепер же оголошена перерва до ранку. А зранку 11 квітня, як пише Железняк, буде "мотиваційний" виступ військових, після чого 31 голосування за 31 враховану правку у відповідний законопроєкт. А вже після цього – останнє голосування за законопроєкт в цілому.
Поїхав якось до дому добиратися через комендантську годину,
– додав він.
Законопроєкт про мобілізацію: коротко про основне
- Народні обранці прагнуть залишити норму, яка передбачає право на демобілізацію людей з інвалідністю. Ті ж, хто отримав 2 та 3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців, можуть бути зобов'язані пройти повторний медогляд.
- А от обмежено придатні також повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію. Зробити це слід упродовж 12 місяців.
- Пропонують також, щоб днем вручення повістки також вважали день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи.
- Народні обранці прагнуть ввести обмеження на керування транспортними засобами для тих громадян, котрі ухиляються від призову та не з'явилися до ТЦК упродовж 10 днів на вимогу. Правда, обмеження накладатимуть лише після позову ТЦК та СП до суду.
- Наостанок слід зазначити, що фінальне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію парламентарі ухвалюватимуть під час голосування у залі Верховної Ради. Фінальний документ може зазнати певних змін. А набуде чинності він через місяць після його ухвалення.