Остались самые стойкие: в Раде за 11 часов прошли 4294 правки к законопроекту о мобилизации
Источник:телеграм-канал Ярослава Железняка
Нардепы 10 апреля в Верховной Раде собрались, чтобы обсудить правки ко второму чтению законопроекта о мобилизации. На то, чтобы пройти 4294 правки парламентариям понадобилось 11 часов.
Об этом в своем телеграме рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он посвятил рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации несколько публикаций. В одной из них подвел итоги работы парламентариев.
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Более 4 тысяч поправок за 11 часов
Как отметил Ярослав Железняк, прошли все отклоненные правки среди 4294 правок в законопроект о мобилизации. По словам народного депутата, на это ушло одиннадцать часов. Он отметил, что до конца оставалось в зале 30 парламентариев.
Теперь же объявлен перерыв до утра. А утром 11 апреля, как пишет Железняк, будет "мотивационное" выступление военных, после чего 31 голосование за 31 учтенную правку в соответствующий законопроект. А уже после этого – последнее голосование за законопроект в целом.
Поехал как-то домой добираться через комендантский час,
– добавил он.
Законопроект о мобилизации: коротко об основном
- Народные избранники стремятся оставить норму, которая предусматривает право на демобилизацию людей с инвалидностью. Те же, кто получил 2 и 3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих, могут быть обязаны пройти повторный медосмотр.
- А вот ограниченно годные также должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию. Сделать это следует в течение 12 месяцев.
- Предлагают также, чтобы днем вручения повестки также считали день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица.
- Народные избранники стремятся ввести ограничения на управление транспортными средствами для тех граждан, которые уклоняются от призыва и не явились в ТЦК в течение 10 дней по требованию. Правда, ограничения будут накладывать только после иска ТЦК и СП в суд.
- Напоследок следует отметить, что финальное решение по законопроекту о мобилизации парламентарии будут принимать во время голосования в зале Верховной Рады. Финальный документ может претерпеть определенные изменения. А вступит в силу он через месяц после его принятия.