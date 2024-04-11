Об этом в своем телеграме рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он посвятил рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации несколько публикаций. В одной из них подвел итоги работы парламентариев.

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Более 4 тысяч поправок за 11 часов

Как отметил Ярослав Железняк, прошли все отклоненные правки среди 4294 правок в законопроект о мобилизации. По словам народного депутата, на это ушло одиннадцать часов. Он отметил, что до конца оставалось в зале 30 парламентариев.

Теперь же объявлен перерыв до утра. А утром 11 апреля, как пишет Железняк, будет "мотивационное" выступление военных, после чего 31 голосование за 31 учтенную правку в соответствующий законопроект. А уже после этого – последнее голосование за законопроект в целом.

Поехал как-то домой добираться через комендантский час,

– добавил он.

Законопроект о мобилизации: коротко об основном