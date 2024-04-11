Про це у своєму телеграмі розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Він присвятив розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію кілька дописів. В одному з них підбив підсумки роботи парламентарів.

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Понад 4 тисяч правок за 11 годин

Як зазначив Ярослав Железняк, пройшли всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроєкт про мобілізацію. За словами народного депутата, на це пішло одинадцять годин. Він зауважив, що до кінця залишалося у залі 30 парламентарів.

Тепер же оголошена перерва до ранку. А зранку 11 квітня, як пише Железняк, буде "мотиваційний" виступ військових, після чого 31 голосування за 31 враховану правку у відповідний законопроєкт. А вже після цього – останнє голосування за законопроєкт в цілому.

Поїхав якось до дому добиратися через комендантську годину,

– додав він.

Законопроєкт про мобілізацію: коротко про основне