Скандальний законопроєкт про реформу містобудування: петиція до Зеленського зібрала голоси

Верховна Рада 13 грудня проголосувала за законопроєкт про реформування сфери у містобудівній діяльності. Петиція, оприлюднена напередодні, зібрала необхідну кількість голосів.

Петицію про накладення вето на законопроєкт 5655 зареєстрували 12 грудня. Її автор – Владислав Проценко.

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Про що мовиться у петиції

У петиції до президента Володимира Зеленського його просять накласти вето на законопроєкт №5655, котрий призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам'яток великими забудовниками. 15 членів комітету Верховної Ради з питань організації державної влади підтримали його у другому читанні 8 грудня.

Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та пришвидшення будівництв фактично розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування,

– мовиться у тексті петиції.

За цим законопроєктом, перевірки будівництв та документації можуть здійснювати приватні фірми, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується.

"Окрім цього пропонується створити "Містобудівну палату" при Міністерстві розвитку регіонів, повноваження якої дуже схожі з сумнозвісною "Тендерною Палатою". Якщо закон буде прийнятий більшістю депутатів ВР на наступній сесії, процес хаотичного забудування наших міст і паплюження історичних пам'яток буде пришвидшений", – підсумував автор петиції.

За добу ця петиція зібрала 26 257 голосів, з необхідних 25 тисяч. Тепер її повинен розглянути президент.

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Основні недоліки законопроєкту

Законопроєкт №5655 має низку недоліків, зокрема:

монопольний допуск виключно "своїх" будівельників на ринок;

замість контролю і нагляду місцевого самоврядування створять приватні органи контролю, яким передають всі повноваження без жодної відповідальності;

монопольний центральний орган зможе зупиняти будь-яке будівництво без жодних наслідків;

створюються умови для самовільного будівництва без оформлення права власності на земельні ділянки.

Українські мери, а також голови сільських та селищних рад виступили проти схвалення такої реформи. 13 грудня вони підписали спільне звернення, в якому закликали провести широке громадське обговорення й доопрацювати документ. Зокрема, звернення підписали:

мер Києва Віталій Кличко,

мер Львова Андрій Садовий,

мер Дніпра Борис Філатов,

мер Івано-Франківська Руслан Марцінків,

мер Житомира Сергій Сухомлин,

мер Маріуполя Вадим Бойченко,

мер Миколаєва Олександр Сєнкевич,

мер Рівного Олександр Третяк та інші.

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за законопроєкт. Однак, вочевидь, усі звернення проігнорували, адже його таки прийняли.