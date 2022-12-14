Скандальный законопроект о реформе градостроительства: петиция к Зеленскому собрала голоса
Источник:Офис Президента
Верховная Рада 13 декабря проголосовала за законопроект о реформировании сферы в градостроительной деятельности. Петиция, обнародованная накануне, собрала необходимое количество голосов.
Петицию о наложении вето на законопроект 5655 зарегистрировали 12 декабря. Ее автор – Владислав Проценко.
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О чем говорится в петиции
В петиции к президенту Владимиру Зеленскому его просят наложить вето на законопроект №5655, который приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических достопримечательностей крупными застройщиками. 15 членов комитета Верховной Рады по организации государственной власти поддержали его во втором чтении 8 декабря.
Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строек фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления,
– говорится в тексте петиции.
Согласно этому законопроекту, проверки строительств и документации могут осуществлять частные фирмы, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается.
"Помимо этого предлагается создать "Градостроительную палату" при Министерстве развития регионов, полномочия которой очень схожи с печально известной "Тендерной Палатой". Если закон будет принят большинством депутатов ВР на следующей сессии, процесс хаотической застройки наших городов и осквернения исторических достопримечательностей будет ускорен", – подытожил автор петиции.
За сутки эта петиция собрала 26 257 голосов, из необходимых 25 тысяч. Теперь ее должен рассмотреть президент.
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Основные недостатки законопроекта
Законопроект №5655 имеет ряд недостатков, в частности:
- монопольный допуск исключительно "своих" строителей на рынок;
- вместо контроля и надзора местного самоуправления создадут частные органы контроля, которым передают все полномочия без ответственности;
- монопольный центральный орган сможет останавливать любое строительство без последствий;
- создаются условия для самопроизвольного строительства без оформления права собственности на земельные участки.
Украинские мэры, а также главы сельских и поселковых советов выступили против одобрения такой реформы. 13 декабря они подписали совместное обращение, призывая провести широкое общественное обсуждение и доработать документ. В частности, обращение подписали:
- мэр Киева Виталий Кличко,
- мэр Львова Андрей Садовый,
- мэр Днепра Борис Филатов,
- мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив,
- мэр Житомира Сергей Сухомлин,
- мэр Мариуполя Вадим Бойченко,
- мэр Николаева Александр Сенкевич,
- мэр Ровно Александр Третьяк и другие.
Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за законопроект. Однако, очевидно, все обращения проигнорировали, ведь его все же приняли.