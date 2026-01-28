Не тільки День святого Валентина: що ще святкують у Польщі 14 лютого

У Польщі 14 лютого – це дата, що асоціюється не тільки з Днем усіх закоханих. Останнім часом у країні цей день набув також офіційного національного характеру.

У більшості громадян Польщі 14 лютого асоціюється з Днем святого Валентина: закоханими парами, подарунками та квітами. Втім, з 2025 року ця дата набула нового значення, адже 14 лютого встановлено Національним днем пам'яті солдатів Армії Крайової, пише InPoland.

Яке свято відзначають у Польщі 14 лютого?

Нове свято – Національний день пам'яті солдатів Армії Крайової – має на меті вшанувати пам'ять найбільшої підпільної збройної організації в окупованій Європі. Також законодавці у своєму обґрунтуванні необхідності свята наголосили, що, попри велику роль Армії Крайової в історії Польщі, окремого національного свята, що було б призначено винятково їй, у країні не було.

Натомість нова дата у календарі свят має заповнити цю прогалину та зміцнити історичну пам'ять, особливо серед молодих поколінь.

Дата була обрана зовсім не випадково: саме 14 лютого 1942 року за наказом генерала Владислава Сікорського була створена Армія Крайова. У свій пік вона налічувала понад 350 000 солдатів та становила збройне крило Польської Підпільної Держави.

Попри те, що День національної пам'яті солдатів Армії Крайової відтепер визнано у Польщі державним святом, вихідний на цей день не передбачений, пише Notes from Poland. А це значить, що 14 лютого магазини, школи, підприємства та офіси працюватимуть у звичному режимі.

