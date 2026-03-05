Без українців не впораються: Аляска вимагає від Трампа змінити міграційну політику щодо України
- Влада Аляски закликала президента Трампа продовжити гуманітарний статус для українських біженців через нестачу робочої сили, необхідної для інфраструктурних проєктів.
- Адміністрація Трампа переглядає гуманітарні програми, що може призвести до втрати легального статусу та депортації тисяч українців, які вже працюють у штаті.
Влада американського штату Аляска звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити гуманітарний статус українських біженців. На Алясці вимагають дозволити українцям і надалі працювати у штаті.
Як пише Alaska's News Source, причиною стала гостра нестача робочої сили, яка може ускладнити реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів.
За даними видання, понад 100 українців із приблизно тисячі біженців, які проживали на Алясці, вже залишили штат після того, як минулого року адміністрація Трампа призупинила програму тимчасового перебування для громадян України. У січні 2026 року делегація Аляски в Конгресі США закликала продовжити гуманітарний статус українців.
Губернатор штату навіть надіслав офіційний лист до президента із проханням переглянути рішення. За його словами, Аляска стикається з хронічною нестачею працівників, тоді як штат готується до реалізації масштабних енергетичних та інфраструктурних проєктів.
Аляска стикається з постійною і добре задокументованою нестачею робочої сили. Українські біженці, які нині проживають на Алясці, є негайним і практичним рішенням цієї проблеми,
– написав губернатор у зверненні до Трампа.
Аляска вимагає від Трампа змінити міграційну політику щодо укрнаїнців / Фото Unsplash
Він наголосив, що українці вже працюють на підприємствах штату і допомагають швидше завершувати великі проєкти, а також зменшують залежність від дорогої робочої сили з інших регіонів США.
Довідка. Як пише Anchorage Daily News, зараз у штаті перебувають 678 українців, які мають гуманітарний статус. За останній рік Аляску залишили 119 громадян України.
Чому виникла загроза депортацій?
- Проблема виникла після того, як адміністрація Трампа почала перегляд гуманітарних програм, запроваджених за часів президента Джо Байдена. Зокрема, у 2025 році Білий дім планував позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тисяч українців, які перебували у США за гуманітарними програмами.
- Під ризик втрати статусу потрапили й учасники програми Uniting for Ukraine, завдяки якій до США за останні роки приїхали понад 120 тисяч українців.
- Експерти попереджали, що завершення цієї програми може призвести до втрати легального статусу тисячами людей і навіть до примусових депортацій. Попри це, влада Аляски сподівається, що федеральний уряд дозволить українцям залишатися у штаті, оскільки їхня робота стала важливою для економіки регіону.