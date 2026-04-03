Авіакомпанія подарує квитки до Ісландії поганим фотографам: ось як подати заявку

Авіаперевізник Icelandair започаткував дуже незвичну акцію та готовий повністю оплатити 10-денну подорож людям, що відверто погано фотографують.

У авіакомпанії переконані, що Ісландія – це настільки красива країна, що зробити погані фотографії там просто неможливо. Тож якщо в галереї у вас усі знімки розмиті, а у кутках час від часу з'являються пальці, тоді ця програма саме для вас, пише Euronews.

Як отримати безплатну поїздку до Ісландії?

У 2026 році практично усі люди мають доступ до камер на мобільних телефонах – але це зовсім не означає, що усі вміють робити гарні фото. В теорії це просто – слід лише навести камеру та клацнути; втім, чимало людей все ще в результаті отримують розмиті, неякісні знімки, які іноді ще й перекриває половина пальця.

Але якщо ви зараховуєте себе до числа поганих фотографів, цього разу цей недолік може зіграти вам на руку: авіакомпанія з Ісландії прагне довести, що "навіть найгірший фотограф може зробити чудові фотографії Ісландії".



Туристи можуть отримати безплатну подорож до Ісландії

Тож національний перевізник пропонує оплатити 10-денну поїздку до країни, включаючи переліт туди й назад, проживання та кишенькові гроші, а також 43 000 євро – і все це в обмін на ваші фото та контент наприкінці подорожі.

Подати заявки можуть лише ті люди, що не мають професійного досвіду у фотографії та особливо не цікавляться цим мистецтвом. Втім, потрібно буде вміти розповідати про себе на відео та почуватися комфортно під час походів та активного відпочинку на свіжому повітрі.

Для того, аби подати заявку, потрібно досягти 21 року, мати право подорожувати до Ісландії, Великої Британії та США, а також мати дійсний закордонний паспорт. Під час заповнення заявки на сайті reallybadphotographer.com заявникам ставлять 6 запитань про навички фотографії.

Для того, аби збільшити шанси на перемогу, можна також надіслати 60-секундне відео, у якому поясните, чому саме ви є ідеальним кандидатом.

