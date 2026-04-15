Укр Рус
Лише 30 днів: Чехія відкрила реєстрацію для українців, але місць критично мало
15 квітня, 11:44
3

Лише 30 днів: Чехія відкрила реєстрацію для українців, але місць критично мало

Альона Гогунська
Основні тези
  • У Чехії стартувала реєстрація на програму Lex Ukraine 2026, яка дозволяє українцям отримати стабільний правовий статус до 5 років, але доступно лише 15 тисяч місць для понад 400 тисяч потенційних заявників.
  • Нова програма передбачає вільний доступ до ринку праці, можливість змінювати роботодавця, займатися бізнесом, подорожувати країнами Шенгенської зони та зарахування років проживання для майбутнього постійного статусу.

У Чехії стартувала реєстрація на отримання нового довгострокового статусу для українців. Мовиться про програму Lex Ukraine 2026, яка дозволяє перейти з тимчасового захисту на стабільний правовий статус терміном до 5 років.

Як мовиться на платформі Relocate.to, подати заявку можна лише протягом обмеженого часу, а конкуренція обіцяє бути надзвичайно високою. 

Що відомо про отримання нового довгострокового статусу?

Реєстрація триває з 1 по 30 квітня 2026 року. Проте навіть ті, хто відповідає всім вимогам, не гарантовано отримають статус. Причина – обмежена квота: 

  • близько 15 тисяч місць;
  • до 400 тисяч потенційних заявників. 

Фактично це означає, що на одне місце претендує понад 20 людей. У таких умовах вирішальними стають не лише відповідність критеріям, а й швидкість подачі документів. 

 

Що дає новий статус?

Новий тип дозволу фактично наближає українців до повноцінних резидентів Чехії. Він передбачає: 

  • вільний доступ до ринку праці без додаткових дозволів;
  • можливість змінювати роботодавця без бюрократії;
  • право займатися бізнесом або працювати як фрілансер;
  • подорожі країнами Шенгенської зони до 90 днів кожні пів року;
  • зарахування років проживання до майбутнього постійного статусу. 

Це особливо важливо на тлі того, що тимчасовий захист у ЄС має обмежений характер.

Важливо! Як нагадують на сайті Єврокомісії, ЄС продовжив режим тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року.

Хто може подати заявку?

Чеська сторона встановила чіткі критерії, які перевіряються через державні реєстри. Основні умови: 

  • щонайменше 2 роки тимчасового захисту в Чехії;
  • офіційний дохід від 440 тисяч крон на рік (плюс 110 тисяч на кожного члена сім'ї);
  • відсутність соціальної допомоги;
  • відсутність судимостей;
  • додатковою перевагою є наявність дітей, які відвідують школу чи дитсадок. 

Фактично програма орієнтована на тих, хто вже інтегрувався в країні та має стабільне фінансове становище. 


Чехія відкрила реєстрацію для українців / Фото Unsplash

Як подати заявку?

Процедура складається з двох етапів: 

  • Онлайн-реєстрація (квітень 2026 року)

Заявку потрібно подати через портал Міністерство внутрішніх справ Чехії. На цьому етапі необхідно завантажити документи, що підтверджують дохід за 2024 рік – податкові декларації або довідки від роботодавця.

  • Біометрія (жовтень 2026 року) 

Кандидати, які пройдуть попередній відбір, отримають запрошення на здачу біометричних даних. Остаточне рішення ухвалюватиметься до кінця року. У разі схвалення заявник отримає карту резидента терміном на 5 років. 

Новий статус може стати ключовим рішенням для українців, які планують залишитися в Чехії надовго. На відміну від тимчасового захисту, він: 

  • не залежить від щорічних політичних рішень;
  • дає більше свободи у працевлаштуванні;
  • відкриває шлях до постійного проживання. 

Однак через обмежену кількість місць і короткий термін подачі шанс отримати його матимуть лише ті, хто вже підготував документи і встигне подати заявку одним із перших.

Раніше у Чехії пропонували переглянути правила тимчасового захисту для українських біженців у ЄС, зокрема, обмежити захист для працездатних чоловіків і громадян з безпечних регіонів України.