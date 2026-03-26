На кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною утворилися черги: де найбільші затори

На західному кордоні України у четвер, 26 березня, знову зафіксували ускладнення руху. На окремих пунктах пропуску утворилися черги з легкових автомобілів і автобусів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України – Західний кордон. Там закликають громадян враховувати ситуацію під час планування поїздок і перевіряти актуальні дані перед виїздом.

Дивіться також Шок для туристів: на Майорці почали боротися з тими, хто їсть морозиво

Яка ситуація на кордоні з Польщею?

Найбільш напружена ситуація спостерігається на кордоні з Польщею. Зокрема:

"Шегині" – близько 50 легкових авто та 2 автобуси.

"Краківець" – 45 легкових авто.

"Устилуг" – 35 легкових авто та 1 автобус.

Водночас на пункті пропуску "Ягодин" тимчасово не здійснюється пропуск легкових автомобілів, а пішохідний рух на більшості КПП залишається обмеженим.

Що відбувається на інших напрямках?

На кордоні зі Словаччиною черги незначні:

"Ужгород" – 5 авто та 2 автобуси.

На кордоні з Угорщиною:

"Тиса" – близько 15 легкових авто.

На щастя, інші пункти пропуску на цих напрямках працюють без суттєвих заторів. Прикордонники рекомендують:

перевіряти актуальний стан черг перед виїздом,

обирати менш завантажені пункти пропуску,

закладати додатковий час на дорогу.

Цікаво! Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі розповів про те, що Україна та Молдова домовилися про відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску на спільному кордоні. Він працюватиме цілодобово та обслуговуватиме як пасажирські, так і вантажні перевезення.



Раніше ми писали, що 16 лютого 2026 року розпочалася реконструкція мосту через річку Тиса. Через це рух транспорту на пункті пропуску "Солотвин – Сігету-Мармацієй" тимчасово обмежили. Зазначається, що у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів призупинили. Водночас ці обмеження не поширюються на пішохідне сполучення.