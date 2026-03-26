Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины– Западная граница. Там призывают граждан учитывать ситуацию при планировании поездок и проверять актуальные данные перед выездом.

Какова ситуация на границе с Польшей?

Наиболее напряженная ситуация наблюдается на границе с Польшей. В частности:

"Шегини"– около 50 легковых авто и 2 автобуса.

"Краковец"– 45 легковых автомобилей.

"Устилуг"– 35 легковых автомобилей и 1 автобус.

В то же время на пункте пропуска "Ягодин" временно не осуществляется пропуск легковых автомобилей., а пешеходное движение на большинстве КПП остается ограниченным.

Что происходит по другим направлениям?

На границе со Словакией очереди незначительны:

"Ужгород"– 5 авто и 2 автобуса.

На границе с Венгрией:

"Тиса"– около 15 легковых автомобилей.

К счастью, другие пункты пропуска в этих направлениях работают без существенных пробок. Пограничники рекомендуют:

проверять актуальное состояние очередей перед выездом,

выбирать менее загруженные пункты пропуска,

закладывать дополнительное время на дорогу.

Любопытно! Министр внутренних дел Игорь Клименко в своем телеграмм-канале рассказал о том, Украина и Молдова договорились об открытии нового международного автомобильного пункта пропуска на общей границе. Он будет работать круглосуточно и обслуживать как пассажирские, так и грузовые перевозки.



Какая ситуация на границе с Польшей / Фото Novyny.live

Раньше мы писали, что 16 февраля 2026 года началась реконструкция моста через реку Тиса. Из-за этого движение транспорта на пункте пропуска "Солотвин– Сигету-Мармацией" временно ограничили. Указывается, что в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств приостановлено. В то же время, эти ограничения не распространяются на пешеходное сообщение.