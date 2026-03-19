На трьох пунктах пропуску з України утворилися черги: їх краще оминати

Три популярні пункти пропуску зараз перезавантажені – на одному з них зафіксували накопичення аж 70 автомобілів.

У пунктах пропуску "Грушів", "Краківець" та "Шегині" зафіксували накопичення автомобільного транспорту, пише ДПСУ.

Де саме утворилися затори?

Станом на 13:00 одразу на трьох пунктах пропуску з України утворилися черги:

"Грушів" – 20 автомобілів;

"Краківець" – 70 машин;

"Шегині" – 30 автівок.

Натомість на в'їзд в Україну черг не зафіксували, а в інших пунктах пропуску на Львівщині рух наразі вільний в обох напрямках – і водіїв просять це врахувати.

Також черги торкнулися легкових автомобілів – натомість затримок автобусів і на в'їзд, і на виїзд немає.

Які пункти пропуску обрати натомість?

Рава-Руська – для легкових та вантажних автомобілів, пасажирського транспорту. Пішоходи також можуть перетинати кордон, але тільки з України.

Ягодин – для вантажних транспортних засобів з вагою понад 7,5 тонн, а також автобусів. Наразі легкові машини та пішоходи не пропускаються.

Смільниця – для легкових та вантажних транспортних засобів, а також для пішоходів, що хочуть потрапити в Україну.

Смільниця – для легкових, вантажних машин та пішоходів в Україну, пише Державна митна служба.

Що ще слід знати мандрівникам?