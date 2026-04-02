Одна група пасажирів становить небезпеку для всього літака: вони часто подорожують
- Дослідження показало, що літні люди значно впливають на швидкість евакуації пасажирів у разі надзвичайної ситуації в літаку.
- Експерти пропонують розміщувати літніх пасажирів окремо в літаку, щоб зменшити час евакуації, проте це може призвести до того, що родини та пари сидітимуть окремо.
Нове дослідження показує, що одну групу людей у літаку варто тримати окремо від решти, аби покращити загальну безпеку під час польоту.
Дослідники виявили, що всього одна група пасажирів суттєво впливає на безпеку усього рейсу у надзвичайних ситуаціях – і це літні люди. Виявляється, від їхнього розміщення залежить, наскільки швидко вдасться провести евакуацію усіх людей на борту, пише Express.
Чому літніх людей експерти радять садити окремо в літаках?
Сучасні літаки розроблені таким чином, аби повну евакуацію пасажирів у випадку надзвичайної ситуації можна було провести всього за 90 секунд. Втім, цей час змінюється, якщо на борту є чимало літніх людей і вони розміщені невдало.
Дослідницька група пояснила у журналі AIP Advances, що "високий відсоток людей похилого віку та погані місця для сидіння призвели до збільшення часу евакуації та нерівномірного використання виходів".
Висновки прості: розміщувати пасажирів у літаку слід з урахуванням їхнього віку, і тоді проблем під час евакуації вдасться уникнути. А для того, щоб визначити, наскільки сильно на швидкість евакуації впливає розміщення пасажирів, науковці з Університету Сіднея та Калгарі провели 27 симуляцій евакуації, пише The Sun.
Розміщення літніх людей у літаку має велике значення / Фото Pexels
Для цього вони використали два пожежні двигуни на Airbus A320 – одному з найбільш поширених літаків у світі. І моделювання поведінки пасажирів показало, що залежно від розміщення літніх людей час, що потрібний на евакуацію, коливався від 141 секунди до 218,5 секунд – що в умовах реальної відмови двигунів становить велику різницю.
Вчені для зменшення ризиків пропонують розподіляти літніх мандрівників з обмеженими можливостями пересування по різних частинах салону – втім, це означає, що родинам і парам, що подорожують разом, доведеться сидіти окремо.
Ми сподіваємося, що ці висновки допоможуть авіакомпаніям проактивно зменшувати ризики,
– поділився один з вчених.
