Польща чи Німеччина: українка визначила, яка країна найкраще підходить для життя
- Українка Анастасія вважає Польщу комфортнішою для життя через кращу їжу, естетику та легкість вивчення мови.
- Німеччина отримала перевагу у сфері медицини, де лікування з медичним страхуванням є безплатним.
Українка, що жила і в Польщі, і в Німеччині, порівняла ці дві країни, аби визначити, де саме жити найкомфортніше.
Польща та Німеччина – це ті країни, де наразі живе найбільше українських біженців. Але лише одну з цих країн українка Анастасія вважає по-справжньому комфортною для життя, повідомляє anastasiiiiiia123.
В якій країні жити найкомфортніше?
Українка порівняла Польщу та Німеччину за кількома факторами – і завдяки цьому виявила, що одна країна – очевидний фаворит.
- Їжа. Тут перевагу українка віддала Польщі.
Тому що в Польщі великий вибір продуктів, є базари, як в Україні,
– поділилася дівчина.
А ось у Німеччині "несмачно – і це факт".
- Сфера краси та послуг. Українка переконана, що Польща перемагає і за цим критерієм – адже бачення естетики в поляків таке ж, як і в українців, а ось в Німеччині дівчині за два роки вдалося знайти лише одного косметолога, що їй підходив. Окрім того, про доставку їжі чи продуктів ввечері у Німеччині також можна просто забути.
- Квартири. За словами українки, знайти житло складно в обох країнах, тому тут обидві вони отримують нуль балів. Втім, оренда у Польщі обійдеться у 2835 злотих, пише Numbeo. Тим часом за таку ж квартиру у Німеччині потрібно буде віддати 890 євро.
- Дитячі садки та школи.
Якби у мене були діти, я б хотіла, аби у дитячий садок чи школу вони ходили в Польщі. 3:0 на користь Польщі,
– додала дівчина.
- Медицина. В цьому пункті дівчина віддала перевагу Німеччині – адже там з медичним страхуванням усе лікування та відвідування лікарів буде безплатним.
Українка порівняла життя в Польщі та Німеччині: дивіться відео
- Мова. За словами українки, якщо людина не знає ані німецької, ані польської мови, вивчити польську буде в рази простіше.
- Менталітет. Блогерка вважає, що тут "і думати немає чого" – та надала перевагу Польщі.
