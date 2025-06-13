На Мальдіви не за всі гроші світу: цей бюджетний острів ідеально підійде

Мальдіви – мальовничий архіпелаг в Індійському океані, який зазвичай вважається місцем відпочинку для заможних людей. Але, якщо у вас немає безліч вільних коштів – ви все ще можете полетіти на острови.

Уродженка Мальдівських островів поділилася своїми порадами щодо подорожей, виділивши маловідомий острів, який пропонує бюджетний відпочинок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Бюджетний острів для відпочинку на Мальдівах

Вона рекомендує відвідати місцевий острів і зупинитися в гостьовому будинку. З більших островів, таких як Фейду в Аддо, відкриваються приголомшливі краєвиди в оточенні мальовничих безлюдних острівців.

Вони ідеально підходять для одноденних поїздок або навіть кемпінгу під зорями,

– запевнила жінка.

Фейду – один з населених островів атола Аддо. Атол складається з шести районів: Хітаду, Мараду-Фейду, Мараду, Міду та Хулхуду.



Острів Фейду стане чудовим варіантом для відпочинку на Мальдівах / Фото Booking

До слова, пересування між островами забезпечується переважно човнами та внутрішніми рейсами, залежно від відстані між ними. У межах островів жителі зазвичай покладаються на піші прогулянки або мотоцикли, тоді як на більших островах є автомобілі та пікапи для більш масштабних транспортних потреб.



Острів Фейду / Фото Voyage

Альтернатива Мальдівам

Як бюджетну альтернативу Мальдівам мандрівники можуть розглянути Ксаміл – мальовниче приморське селище в Албанії.

Пропонуючи подібні враження за значно нижчою ціною, Ксаміл – ідеальне місце відпочинку для тих, хто шукає сонця і моря, але без високих цінників, як на Мальдівах.

А раніше 24 Канал розповідав про туриста, який об'їздив майже весь світ і назвав бюджетні країни, які насправді дорого коштують.