Уроженка Мальдивских островов поделилась своими советами по путешествиям, выделив малоизвестный остров, который предлагает бюджетный отдых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Бюджетный остров для отдыха на Мальдивах

Она рекомендует посетить местный остров и остановиться в гостевом доме. С более крупных островов, таких как Фейду в Аддо, открываются потрясающие виды в окружении живописных необитаемых островков.

Они идеально подходят для однодневных поездок или даже кемпинга под звездами,

– заверила женщина.

Фейду – один из населенных островов атолла Аддо. Атолл состоит из шести районов: Хитаду, Мараду-Фейду, Мараду, Миду и Хулхуду.



Остров Фейду станет отличным вариантом для отдыха на Мальдивах / Фото Booking

К слову, передвижения между островами обеспечивается преимущественно лодками и внутренними рейсами, в зависимости от расстояния между ними. В пределах островов жители обычно полагаются на пешие прогулки или мотоциклы, тогда как на больших островах есть автомобили и пикапы для более масштабных транспортных потребностей.



Остров Фейду / Фото Voyage

Альтернатива Мальдивам

Как бюджетную альтернативу Мальдивам путешественники могут рассмотреть Ксамил – живописный приморский поселок в Албании.

Предлагая подобные впечатления по значительно более низкой цене, Ксамил – идеальное место отдыха для тех, кто ищет солнца и моря, но без высоких ценников, как на Мальдивах.

А ранее 24 Канал рассказывал о туристе, который объездил почти весь мир и назвал бюджетные страны, что на самом деле дорого стоят.