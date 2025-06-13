Уродженка Мальдівських островів поділилася своїми порадами щодо подорожей, виділивши маловідомий острів, який пропонує бюджетний відпочинок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Бюджетний острів для відпочинку на Мальдівах
Вона рекомендує відвідати місцевий острів і зупинитися в гостьовому будинку. З більших островів, таких як Фейду в Аддо, відкриваються приголомшливі краєвиди в оточенні мальовничих безлюдних острівців.
Вони ідеально підходять для одноденних поїздок або навіть кемпінгу під зорями,
– запевнила жінка.
Фейду – один з населених островів атола Аддо. Атол складається з шести районів: Хітаду, Мараду-Фейду, Мараду, Міду та Хулхуду.
Острів Фейду стане чудовим варіантом для відпочинку на Мальдівах / Фото Booking
До слова, пересування між островами забезпечується переважно човнами та внутрішніми рейсами, залежно від відстані між ними. У межах островів жителі зазвичай покладаються на піші прогулянки або мотоцикли, тоді як на більших островах є автомобілі та пікапи для більш масштабних транспортних потреб.
Острів Фейду / Фото Voyage
Альтернатива Мальдівам
Як бюджетну альтернативу Мальдівам мандрівники можуть розглянути Ксаміл – мальовниче приморське селище в Албанії.
Пропонуючи подібні враження за значно нижчою ціною, Ксаміл – ідеальне місце відпочинку для тих, хто шукає сонця і моря, але без високих цінників, як на Мальдівах.
А раніше 24 Канал розповідав про туриста, який об'їздив майже весь світ і назвав бюджетні країни, які насправді дорого коштують.