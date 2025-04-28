Багато людей, які з різних причин переїжджають до іншої країни, можуть не знати про високі витрати там, що призводить до розчарування після прибуття. Вартість оренди, товарів та послуг часто не відповідають фінансовим винагородам.

Тому важливо з'ясувати, де можна більше заробити в Європі, щоб правильно вибрати локацію для життя. Про країни з найвищими та найнижчими зарплатами розповідає 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Де в Європі найвищі зарплати

У січні 2025 року мінімальна заробітна плата в Європі становила від 551 до 2 638 євро, залежно від конкретної країни. Варто зазначити, що з аналізу виключені Данія, Італія, Фінляндія, Австрія та Швеція, які не запровадили фіксовану мінімальну заробітну плату. Так, рейтинг охоплює лише 22 з 27 країн-членів ЄС, які надають такі соціальні гарантії.

Люксембург має найвищу мінімальну заробітну плату в Європі – 2 638 євро на місяць. Слідом за ним йде Ірландія, де мінімальна заробітна плата становить 2 282 євро. Нідерланди посідають третє місце в цьому списку, пропонуючи мінімальну заробітну плату в розмірі 2 193 євро.

У Німеччині мінімальна зарплата становить 2 161 євро. У Бельгії – 2 070 євро. У Франції платять 1 802 євро.

Де найнижча мінімальна зарплата в Європі

Аналіз визначив, що значна група країн платить мало. Серед них Чеська Республіка, яка пропонує мінімальну заробітну плату в розмірі 826 євро, Словаччина – 816 євро та Румунія – 814 євро.

До трійки лідерів із найнижчими зарплатами в Європі потрапили:

Латвія 740 євро. Угорщина - 707 євро. Болгарія - 551 євро.

При цьому мінімальна заробітна плата в Польщі залишається конкурентоспроможною і наразі становить 1 091 євро. Хоча цей показник нижчий, ніж в Іспанії та Словенії, він перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену в Литві, Португалії та на Кіпрі.

А про те де найчастіше українці працевлаштовуються в Європі 24 Канал писав раніше.