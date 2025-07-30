Європейська комісія почне запускати нову систему в’їзду-виїзду (EES) вже з жовтня цього року. Вона мала запрацювати ще у 2022 році, але запуск кілька разів переносили.

Громадяни України, які подорожують до Європи за безвізом, також підпадатимуть під дію нової системи. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Європейської комісії. Дивіться також Без цього можуть не пропустити в ЄС: скільки треба грошей для в'їзду в Європу Коли запрацює система EES? Система EES поступово запрацює від 12 жовтня 2025 року. Перехідний період триватиме 6 місяців. Що таке система EES? Це цифрова система, яка змінить традиційне штампування паспортів. Замість цього реєстрація на кордонах ЄС буде біометричною. EES будуть вводити всі прикордонні пункти, включно з аеропортами. Особливості роботи системи EES: На кордоні збиратимуть відбитки пальців, фото обличчя та дані про подорож;

Облік перетину кордонів буде відбуватися у цифровому форматі – без штампів у паспорті;

Система виявлятиме порушників терміну перебування;

Система автоматично перевірятиме документи та особисті дані;

Персональні дані будуть захищені за високими стандартами ЄС. А наприкінці 2026 року Єврокомісія планує запровадити систему ETIAS. Разом з ним з'явиться плата за в'їзд в ЄС.