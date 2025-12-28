5 способів економити гроші у Франції: українка розкрила несподівані лайфхаки
- Українка ділиться лайфхаками економії у Франції: безкоштовний проїзд, дешеві ринки, акції у пекарнях.
- Соціальні програми та безкоштовні курси французької мови допомагають заощадити гроші для безробітних, студентів і тих, хто має низький дохід.
Франція – це досить дорога країна, але українцям, що приїздять туди на відпочинок чи переїздять, все ж є можливість заощадити трохи грошей.
Франція – це неймовірна країна, що притягує людей не тільки для відпочинку, але й для переїзду. Та для того, аби життя було максимально комфортним, слід розібратися, де можна заощадити тут, повідомляє 24 Канал з посиланням на la.vie.de.yuliia.
Цікаво Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Іспанії: точна сума від українки
На чому можна заощадити у Франції?
Українка поділилася, що якби знала про усі ці лайфхаки у перший місяць свого життя, змогла б заощадити принаймні 200 євро.
Транспорт
Українка живе у Монпельє – місті на півдні Франції. І там місцеві мешканці мають право на повністю безплатний проїзд. Для цього потрібно лише оформити кілька документів, і можна заощаджувати 1,90 євро на кожній поїздці. Тож з цим краще не тягнути.
Магазини
Половина Франції переплачує за фрукти в супермаркетах,
– поділилася дівчина.
Сама вона ходить на місцеві ринки і там за сім євро можна купити "мішок фруктів та овочів". Економія складає мінімум 15 євро під час кожного походу в магазин.
Акції у пекарнях
В дуже багатьох французьких пекарнях існує "святе правило" – якщо купувати кілька продуктів, то ще щось можна отримати у подарунок. Звісно, трапляється це не повсюди, але все ж досить часто.
Українка поділилася лайфхаками для життя у Франції: дивіться відео
Соціальні програми
Безробітні люди, студенти та ті, що мають низький дохід у Франції можуть претендувати на різні знижки: у музеях, спортзалах, галереях є знижки та соціальні тарифи. Завжди потрібно запитувати, і іноді це допомагає заощадити чимало грошей.
Курси з французької
Українці у Франції можуть відвідувати безплатні курси з французької мови – і цією перевагою однозначно потрібно скористатися.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе в Європі, розкрила несподівані мінуси популярної країни: поспішатимете там тільки ви, адже з бюрократією доведеться стикатися постійно.
Тим часом українка розкрила несподівані переваги життя у Німеччині. Найбільший з них – навіть із звичайною роботою на зарплатню можна "дозволити собі все".