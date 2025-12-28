Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном 5 способів економити гроші у Франції: українка розкрила несподівані лайфхаки
28 грудня, 13:31
3

5 способів економити гроші у Франції: українка розкрила несподівані лайфхаки

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка ділиться лайфхаками економії у Франції: безкоштовний проїзд, дешеві ринки, акції у пекарнях.
  • Соціальні програми та безкоштовні курси французької мови допомагають заощадити гроші для безробітних, студентів і тих, хто має низький дохід.

Франція – це досить дорога країна, але українцям, що приїздять туди на відпочинок чи переїздять, все ж є можливість заощадити трохи грошей.

Франція – це неймовірна країна, що притягує людей не тільки для відпочинку, але й для переїзду. Та для того, аби життя було максимально комфортним, слід розібратися, де можна заощадити тут, повідомляє 24 Канал з посиланням на la.vie.de.yuliia

Цікаво Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Іспанії: точна сума від українки

На чому можна заощадити у Франції?

Українка поділилася, що якби знала про усі ці лайфхаки у перший місяць свого життя, змогла б заощадити принаймні 200 євро. 

Транспорт

Українка живе у Монпельє – місті на півдні Франції. І там місцеві мешканці мають право на повністю безплатний проїзд. Для цього потрібно лише оформити кілька документів, і можна заощаджувати 1,90 євро на кожній поїздці. Тож з цим краще не тягнути. 

Магазини

Половина Франції переплачує за фрукти в супермаркетах,
 – поділилася дівчина. 

Сама вона ходить на місцеві ринки і там за сім євро можна купити "мішок фруктів та овочів". Економія складає мінімум 15 євро під час кожного походу в магазин. 

Акції у пекарнях

В дуже багатьох французьких пекарнях існує "святе правило" – якщо купувати кілька продуктів, то ще щось можна отримати у подарунок. Звісно, трапляється це не повсюди, але все ж досить часто.

Українка поділилася лайфхаками для життя у Франції: дивіться відео

Соціальні програми

Безробітні люди, студенти та ті, що мають низький дохід у Франції можуть претендувати на різні знижки: у музеях, спортзалах, галереях є знижки та соціальні тарифи. Завжди потрібно запитувати, і іноді це допомагає заощадити чимало грошей. 

Курси з французької

Українці у Франції можуть відвідувати безплатні курси з французької мови – і цією перевагою однозначно потрібно скористатися.

Що ще розповідають українці за кордоном?