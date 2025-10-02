Ірландія має намір збільшити фінансову допомогу біженцям, які погоджуються на одну ключову умову: добровільне повернення на батьківщину. Чиновники вважають, що цей захід підвищить ефективність ірландської імміграційної системи.

Такий намір висловив міністр юстиції Ірландії Джим О'Каллаган. Про це пише 24 Канал з посиланням на UkrainePulse.

Кому з біженців в Ірландії збільшать виплати?

За інформацією dublinlive, виплати для осіб, які добровільно повернуться на батьківщину, можуть зрости до 2 500 євро, а для сімей – до 10 000 євро.

Міністр фінансів Паскаль Донохо висловив свою підтримку цій ініціативі під час конференції в Карлоу. Зазначив, що це може підвищити ефективність ірландської імміграційної системи.

Ми знаємо, що депортації відіграють важливу роль у забезпеченні справедливої та ефективної міграційної системи. Але це також дорого і займає багато часу. Наскільки я розумію, вивчають варіанти, які допоможуть зробити процес повернення мігрантів швидшим і ефективнішим,

– зазначив Донохью.

Урядовець підтвердив свою прихильність до розвитку відкритої економіки та суспільства, підкресливши, що це є вирішальним фактором зростання.

Він наголосив на необхідності чіткого та ефективного регулювання міграції, припустивши, що нова ініціатива, запропонована Міністерством юстиції, може слугувати потенційним розв'язанням нагальної проблеми.