6 лютого, 14:41
Оновлено - 15:00, 6 лютого

Кордон з Молдовою заблокований: у ДПСУ попередили водіїв

Альона Гогунська
Основні тези
  • Українські прикордонні служби через негоду тимчасово призупинили оформлення вантажівок на кордоні з Молдовою у кількох пунктах пропуску.
  • З 2026 року українцям доведеться проходити нову авторизацію в системі EES для поїздок до Польщі та оформляти онлайн-дозвіл ETIAS для поїздок до ЄС, за який потрібно сплатити збір.

Через ускладнення погодних умов українські прикордонні служби тимчасово призупинили оформлення вантажних транспортних засобів у низці пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Цю інформацію повідомили на сторінці ДПСУ у телеграмі. 

Яка ситуація на кордоні?

На Одещині зупинено пропуск вантажівок у пунктах: 

  • "Паланка – Маяки – Удобне".
  • "Тудора" (суміжний з українським пунктом "Старокозаче") 

У Чернівецькій області обмеження стосуються пунктів: 

  • "Росошани – Бричень".
  • "Сокиряни – Окниця".
  • "Мамалига – Крива".

Все через сильну ожеледицю та необхідність проведення обстеження стану доріг. Оформлення вантажівок на в'їзд до Молдови наразі не здійснюється. Водіям вантажівок радять врахувати ці обмеження та планувати маршрути з урахуванням тимчасових складнощів.

Як мовиться на офіційному сайті EES, з 2026 року українцям, які планують поїздки до Польщі, доведеться пройти нову авторизацію в системі EES (Entry/Exit System). Це електронна база даних, яка здійснює автоматизований контроль мандрівників і зберігає персональні дані.


У ДПСУ попередили водіїв, що кордон з Молдовою заблокований / Фото ДПСУ

За в'їзд до ЄС українцям доведеться платити: що про це відомо?

З кінця 2026 року українцям потрібно буде оформити онлайн-дозвіл ETIAS для поїздок до ЄС, за який доведеться сплатити збір від 7 до 20 євро. Дозвіл діятиме три роки, дозволяючи короткострокові поїздки до 90 днів, але гроші за нього не повертаються, навіть у разі помилки в анкеті або відмови від поїздки.